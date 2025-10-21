A- A+

Mutirão MPPE e LBV realizam mutirão gratuito de cuidado e cidadania para idosos no Recife Ação acontece nesta quarta-feira (22), nos Coelhos, com emissão de documentos, palestras sobre direitos e oficina de bem-estar

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio do Núcleo da Pessoa Idosa, e a Legião da Boa Vontade (LBV) promovem, nesta quarta-feira (22), o evento “Cuidado e Cidadania”, voltado ao público idoso. A iniciativa acontece a partir das 9h, na sede da LBV, no bairro dos Coelhos, e vai oferecer serviços gratuitos como emissão de RG, palestras educativas e oficina de corpo e movimento.

A ação celebra o Mês da Pessoa Idosa e busca fortalecer a atenção à saúde, à cidadania e aos direitos da terceira idade.

Atenção aos direitos da pessoa idosa

De acordo com projeções do IBGE, o número de brasileiros com mais de 60 anos deve chegar a 37,8% da população em 45 anos. O dado reforça a importância de políticas públicas de proteção e inclusão para esse público, já que o Brasil é o sexto país com mais idosos no mundo, segundo a ONU.

Durante o mutirão, representantes do MPPE, TJPE, Defensoria Pública, Delegacia do Idoso e do Projeto Apoio Legal estarão presentes para orientar o público sobre direitos e formas de denúncia de violações.

Roda de conversa e palestras

O ponto alto do evento será a Roda de Conversa, às 9h30, com temas que abordam o empoderamento e a proteção da pessoa idosa.

Entre os palestrantes estão:

Dra. Irene Sousa, Promotora de Justiça e Coordenadora do Núcleo da Pessoa Idosa, que falará sobre cidadania e direitos.

Dr. Ícaro Schneider, Delegado do Idoso, que abordará crimes contra a pessoa idosa.

Mariana Soares, assistente social e coordenadora de projetos, que discutirá a sexualidade na terceira idade.

Também participarão autoridades como o Procurador-Geral de Justiça José Paulo Cavalcanti Xavier Filho, o Juiz José Roberto Carneiro Pedrosa e a Defensora Pública Helane Malheiros.

Bem-estar e movimento

Encerrando a programação, às 11h, a educadora Sheylla Cavalcanti comandará a oficina “Corpo e Movimento”, com atividades de dança do ventre voltadas ao autocuidado, à percepção corporal e à alegria de viver.

Cidadania e inclusão

O mutirão faz parte do trabalho contínuo da LBV, que, por meio do serviço Vida Plena, atende 140 idosos em situação de vulnerabilidade social. A parceria com o MPPE reforça a importância de unir esforços entre o poder público e entidades civis para promover uma sociedade mais justa e acolhedora.

Serviço

Evento: Cuidado e Cidadania para a melhor idade

Realização: Ministério Público de Pernambuco (MPPE) - Núcleo da Pessoa Idosa e Legião da Boa Vontade (LBV)

Data: 22 de Outubro (Quarta-feira)

Horário: 9h às 12h

Local: Sede da LBV, Rua dos Coelhos, 219, Bairro Coelhos.

Público: Participantes do Programa Vida Plena da LBV e Pessoas Idosas da comunidade.

