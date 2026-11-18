A- A+

Ministério Público MPPE empossa 11 novos promotores de Justiça e zera cadastro reserva de concurso de 2022 Os novos Promotores de Justiça vão trabalhar no Agreste e Sertão do estado

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) empossa, nesta quinta-feira (19), às 10h, 11 novos Promotores de Justiça aprovados no concurso público de 2022. A cerimônia será realizada no auditório do Centro Cultural Rossini Alves Couto, no Recife, e será liderada pelo procurador-geral de Justiça, José Paulo Xavier.

Com a nomeação de cinco mulheres e seis homens, o órgão zera o cadastro reserva do certame. Os novos integrantes vão atuar em municípios do Agreste e Sertão pernambucano.

“Esperamos fortalecer a atuação do MPPE com o ingresso dos novos membros”, afirma José Paulo Xavier. Em sua gestão, o procurador-geral já nomeou 27 promotores aprovados no mesmo concurso. No período, também foram promovidos 13 promotores ao cargo de procurador de Justiça.

Os novos membros foram convocados por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, no dia 6 de novembro, e escolheram as unidades de atuação na semana seguinte. Eles serão distribuídos entre os municípios de Afrânio, Águas Belas, Belém do São Francisco, Cupira, Ipubi, Itaíba, Inajá, Jurema, Orocó, Sanharó e Triunfo.

Tomarão posse Augusto César Vasconcelos Galvão, Bruno Luiz Porcino Gonçalves Pereira, Domingos de Araújo Bessa Neto, Flávio Augusto Godoy, Francisco Heriberto Araújo Pereira Neto, Jéssica de Jesus Almeida, Jéssica Louise Bezerra Varela, Jéssica Neves de Almeida Moraes, Mário Henrique D'Almeida Ferreira, Ozenilda da Conceição Neves e Tamara Lopes de Moraes Chezzi.

A cerimônia também marcará a posse de Ana Maria Moura Maranhão da Fonte e José Augusto dos Santos Neto como procuradores de Justiça. Ambos atuarão na segunda instância, em Caruaru.

Veja também