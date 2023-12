A- A+

CIDADANIA MPPE inicia semana com ações especiais que discutem direitos humanos na segunda (11) Evento acontece de forma descentralizada, com quatro dias de atividades diversificadas

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) começa, na próxima segunda-feira (11), a "Semana do MPPE 2023", com foco na discussão sobre direito humano à alimentação. A abertura acontece às 8h, com a exposição "Fome: um Chamado para Ação", na área externa do Centro Cultural Rossini Alves Couto, localizado no bairro da Boa Vista, Centro do Recife.

A abertura conta com exposição de painéis com imagens e informações textuais, registrando experiências de instituições públicas, de outras organizações e da comunidade para garantir uma alimentação saudável. Dentre elas, estão: a horta da Escola Municipal 19 de Abril, em Camaragibe (RMR), o telhado com hortaliças orgânicas da Comunidade dos Pequenos Profetas, no Recife, que atende crianças, jovens e mulheres em vulnerabilidade social, a produção da agricultura familiar e o Restaurante Popular Josué de Castro, da Prefeitura do Recife, são iniciativas mostradas nas fotos assinadas por Aline Sales, Priscilla Buhr e Rafael Sabóia.

A mostra ficará no local até 31 de janeiro, aberta ao público. Uma versão virtual deve ser lançada durante a Semana do MPPE. O restante do evento acontece de forma descentralizada, com quatro dias de atividades diversificadas, com exposição, palestras, painéis, lançamentos, apresentações culturais e homenagens.

“O Ministério Público é uma instituição que atua na justa defesa dos direitos e da Justiça. O tema direito humano à alimentação adequada é tão atual e importante que resolvemos abordá-lo no nosso evento. Será um momento para reflexões e também para chamar a atenção dos cidadãos, dos nossos servidores e colaboradores, para a responsabilidade que eles têm de contribuir, promover e estimular a implementação de políticas públicas em prol da alimentação da população", afirmou o Procurador-Geral de Justiça (PGJ), Marcos Carvalho.

Para às 10h da segunda, está programada a apresentação do painel "A Natureza Política da Fome", no auditório da Procuradoria Geral do Estado (PGE), localizado no 7° andar do prédio, no bairro de Santo Antônio, área central. A abertura é feita pelo Procurador-Geral de Justiça, Marcos Carvalho.

Os painelistas do evento são: o professor Helder Remigio, coordenador do Programa de Pós-Graduação em História - Mestrado Profissional da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e autor do livro "Josué de Castro: um pequeno pedaço do incomensurável" (2022); e a professora Juliana Souza Oliveira, que atualmente é professora associada da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão e tem experiência na área de Nutrição. A mediação fica a cargo do Promotor de Justiça Rodrigo Costa Chaves.

As atividades do primeiro dia da Semana do MPPE 2023 se encerram com a apresentação cultural da Orquestra Criança Cidadã, no auditório da PGE. A programação é aberta aos integrantes do MPPE e convidados.

Na terça-feira (12), a Semana do MPPE possui quatro eventos durante a tarde, no auditório da Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco (ESMP), também no bairro de Santo Antônio.A primeira delas, das 14h às 15h30, é promovida pelo Núcleo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada Josué de Castro (Núcleo DHANA), com o tema “Gente é para brilhar e não para morrer de fome: dialogando sobre o Programa Pernambuco Sem Fome”.

Os expositores são: a Gestora de Segurança Alimentar e Nutricional (GESAN), Laís Thamires de Oliveira Muribeca; a representante do Conselho de Segurança Alimentar (CONSEA), Michelle Maciel (UFRPE); e representação da sociedade civil. A mediação ficará a cargo da Promotora de Justiça do MPPE e integrante do Núcleo DHANA Josué de Castro, Milena Conceição Rezende Mascarenhas Santos.

Em seguida, das 15h30 às 17h, o CAO Cidadania realiza a atividade "O combate à fome e o papel do Ministério Público na garantia dos Direitos Humanos". O Promotor de Justiça e Coordenador do CAO Cidadania, Fabiano Pessoa, fala sobre "O direito humano à alimentação, as políticas sociais e a garantia da segurança alimentar: a contribuição do Ministério Público”.

A explanação da professora da Universidade de Pernambuco (UPE), Faculdade Damas e pesquisadora do Observatório de Protocolos Autônomos, doutora Clarissa Marques, será sobre "O direito à consulta livre prévia e informada e a defesa dos direitos de povos e comunidades tradicionais em meio ao contexto de insegurança alimentar em Pernambuco". As lideranças comunitárias convidadas devem fazer uma abordagem sobre "Insegurança alimentar e escutas comunitárias: relatos de experiências em Pernambuco".

Como encerramento, duas atividades estão programadas para o final da tarde: o lançamento da "Cartilha Direitos em Movimento: o direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé", produzida pela UPE e CAO Cidadania (MPPE) e a leitura poética do livro "Mina Kilombo, da quilombola de Rio Formoso (PE), Mônica Santos.

Na quarta-feira (13), o Teatro do Parque, localizado no bairro da Boa Vista, área central, recebe a apresentação teatral do Projeto “Griô: falando da história do Brasil e da África nas escolas", com o Grupo Consuart. O projeto, capitaneado pelo CAO Educação e GT Racismo do MPPE, visa proporcionar uma perspectiva do ensino da história e cultura africanas como elemento formador da identidade brasileira.

O público do evento é exclusivamente formado por alunos e professores das escolas públicas convidadas e integrantes do MPPE. Os integrantes do MPPE que quiserem acompanhar a apresentação devem se inscrever através da plataforma oficial do órgão.

O encerramento da Semana do MPPE 2023 acontece na quinta-feira (14), na Escola Judicial de Pernambuco (ESMAPE), localizada na Ilha Joana Bezerra, área central. Às 16h, ocorre a cerimônia de entrega das Medalhas Roberto Lyra e homenagens por Tempo de Serviço para integrantes do MPPE e homenageados. Na sequência, apresentação musical da Escola de Referência – EREM Emídio Cavalcanti de Albuquerque.



Veja também

Acidente Idoso morre e duas pessoas ficam feridas após carro capotar na BR-232