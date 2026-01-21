A- A+

Educação MPPE investiga denúncia de assédio sexual em escola estadual no Recife Secretaria de Educação de Pernambuco informou que , foi instaurado procedimento interno para apuração dos fatos, com o consequente afastamento do professor da unidade de ensino

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) abriu um procedimento administrativo para investigar uma denúncia anônima de assédio sexual ocorrido na Escola de Referência no Ensino Médio (EREM) Luiz Delgado, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. O crime teria sido praticado por um professor contra alunas na unidade de ensino.

A denúncia foi encaminhada às Promotorias de Justiça de Educação da Capital. A investigação está sob responsabilidade do promotor Salomão Abdo Aziz Ismail Filho, até o dia 2 de março.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (SEE) se pronunciou sobre o caso. A pasta indicou que "tomou, de imediato, as providências cabíveis junto à Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Luiz Delgado e à Gerência Regional de Educação (GRE) Recife Norte, em consonância com as medidas legais que assegurem a preservação de direitos das pessoas envolvidas".

Ainda segundo a SEE, como medida administrativa, foi instaurado um procedimento interno para apuração dos fatos, com o consequente afastamento do professor da unidade de ensino.

"A pasta reafirma seu compromisso com a proteção dos estudantes e com a manutenção de um ambiente escolar seguro e respeitoso, e permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com todas as investigações", completou.

