Mobilidade Urbana MPPE investiga possíveis irregularidades em reunião que definiu aumento da tarifa de ônibus O Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) aprovou, na última quinta-feira (15), a mudança que afeta a Região Metropolitana do Recife (RMR)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recebeu uma representação para apurar possíveis irregularidades na reunião que aumentou a tarifa de ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) que definiu o aumento de R$ 4,30 para R$ 4,4753, cujo arredondamento será divulgado posteriormente, foi realizada na última quinta-feira (15).

A apuração do MPPE acontece após a representação apresentada pelo advogado Pedro Josephi, da Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco.

No pedido, o movimento denuncia que o Governo de Pernambuco não respeitou os prazos regimentais para apresentação de propostas, além de não disponibilizar toda a documentação necessária para análise do reajuste proposto.

A Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco também pontua que dois membros do conselho, que deveriam representar a sociedade civil, foram nomeados em cargos de comissão do governo estadual antes das reuniões que reajustaram as tarifas.

A representação foi acolhida pelo promotor de Justiça Leonardo Caribé. O Governo de Pernambuco e o Grande Recife Consórcio de Transporte têm dez dias para prestar explicações.

Através de nota oficial, o MPPE confirmou o recebimento das Notícias de Fato sobre o tema e que “serão analisadas assim que forem prestadas informações pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM)”.

A Folha de Pernambuco procurou o Governo do Estado, mas não obteve uma resposta até a publicação desta matéria.



