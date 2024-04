A- A+

Um inquérito civil foi instaurado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) nesta segunda-feira (1°), para apurar as condições do sisitro de tânsito que provocou a morte de cinco pessoas e deixou outras 29 feridas, na tarde do último domingo (31), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Um dos fatos que deve ser investigado pelo MPPE é se houve omissão da Prefeitura do Jaboatão em relação às condições do transporte complementar, já que a modalidade é administrada pelo órgão.

O que diz o MPPE

De acordo com o o MPPE, o Inquérito Civil (IC) 02011.000.141/2024 foi instaurado por meio da Promotoria de Justiça de Transportes da Capital.

Foi dado um prazo de 15 dias úteis para que a Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade (SEORP) do município de Jaboatão dos Guararapes preste seus esclarecimentos sobre o ocorrido no domingo (31), com um micro-ônibus da linha 118-Marcos Freire/Barra de Jangada; e de 30 dias úteis para que a Delegacia de Prazeres remeta cópia do resultado da perícia do veículo envolvido no acidente.

O que diz a Prefeitura de Jaboatão

Em nota, a Prefeitura do Jaboatão informou que ainda não recebeu nenhuma notificação formal do Ministério Público acerca do assunto, mas que está à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.



O que diz a Polícia Civil de Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco informou que todos os detalhes das investigações só serão divulgados após a conclusão do inquérito policial. Por enquanto, o pronunciamento seguirá sendo feito por meio de nota oficial:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que segue em investigação, por meio da Delegacia Seccional, em Prazeres, o trágico sinistro de trânsito, envolvendo um micro-ônibus e fiéis, no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes.



O motorista apresentou-se e foi ouvido, ainda no domingo (31).



As diligências seguem até o total esclarecimento do ocorrido. Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito."

Relembre o caso:

O caso aconteceu por volta das 17h do domingo (31), durante a procissão Cristo Vive, realizada pela Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e envolveu um micro-ônibus que fazia a linha 118 - Marcos Freire/Barra de Jangada.

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, informações levantadas no local apontam que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando descia uma ladeira na avenida Barreto de Menezes. Ele teria desviado de veículos, mas atingiu 35 fiéis. Provocando a morte de cinco pessoas e deixando outras 29 feridas.

Na manhã da segunda-feira (1º), o motorista envolvido no acidente se apresentou na Delegacia de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, onde prestou depoimento. O homem, que não teve o nome e idade divulgados, também é permissionário do veículo envolvido no ocorrido.

A secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade de Jaboatão teria levantado que o veículo estava em situação regular, tendo laudo de inspeção técnica veicular do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizada há cinco meses, com validade anual.

Os documentos do micro-ônibus e do permissionário também estão regulares.

