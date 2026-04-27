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solicitação MPPE pede à justiça júri popular para delegado que atirou contra ambulante em Fernando de Noronha Luiz Alberto Braga de Queiroz disparou contra Emmanuel Apory em maio de 2025, durante uma festa no Forte Nossa Senhora dos Remédios

O Ministério Público de Pernambuco solicitou à Justiça que o delegado que atirou contra um ambulante em Fernando de Noronha vá a júri popular.

Luiz Alberto Braga de Queiroz disparou contra Emmanuel Apory em maio de 2025, durante uma festa no Forte Nossa Senhora dos Remédios. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Discussão foi gravada por câmeras de segurança | Foto: Redes Sociais/Reprodução

O caso teria sido motivado pela troca de contatos entre a ambulante e a companheira do delegado, a nutricionista Thamires Silva, em uma academia no arquipélago, um dia antes da agressão.

À época, o agente público apontou ter se incomodado com uma situação de stalking contra a namorada e agido em legítima defesa, versão negada por Emmanuel.

Os tiros ocorreram próximos a um banheiro e, devido à lesão provocada pelo disparo, Emmanuel precisou amputar parte da perna direita.

"O entendimento e o pedido de levar o delegado ao plenário do júri de Fernando de Noronha foi um ato conjunto entre a Promotoria de Justiça de Fernando de Noronha e a assistência de acusação, com base no que foi colhido na instrução criminal, cujos testemunhos confirmaram cabalmente todo o contexto narrado na denúncia", destacou o MPPE.

Agora, o órgão aguarda a decisão do Juízo da Comarca de Fernando de Noronha se absolve o delegado, que aponta ação praticada em legítima defesa, se desclassifica o crime de lesão corporal gravíssima, não o levando a júri, ou se acompanha o entendimento da acusação e pronúncia o réu para que ele seja julgado no Tribunal do Júri de Fernando de Noronha.



"Ainda faltam a apresentação e juntada das Alegações finais da defesa do réu para, só então, o magistrado decidir", afirmou o MPPE.

A reportagem da Folha de Pernambuco tenta contado com a defesa do delegado e com o TJPE para verificar se a solicitação do MPPE já foi recebida.

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