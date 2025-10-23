A- A+

Conscientização MPPE promove ação no Recife Antigo para incentivar atitudes inclusivas Campanha "Sou ponte, não barreira" busca conscientizar a população sobre respeito e inclusão das pessoas com deficiência

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) realiza, nesta sexta-feira (24), a partir das 15h30, uma mobilização na Avenida Rio Branco, no Recife Antigo, com o objetivo de incentivar atitudes inclusivas em relação às pessoas com deficiência. A iniciativa faz parte da campanha “Sou ponte, não barreira”, promovida pelo Núcleo da Pessoa com Deficiência (NPCD) do órgão.

Durante a ação, serão distribuídos adesivos para carros e marcadores de livros com frases que reforçam o compromisso com o respeito e a empatia, como “Eu promovo a inclusão de pessoas com deficiência” e “Diga não ao capacitismo, seja ponte para o respeito”.

Conscientização e mudança de hábitos

De acordo com a promotora de Justiça Dalva Cabral, coordenadora do NPCD, a proposta da campanha é estimular a sociedade a refletir sobre comportamentos que ainda reforçam preconceitos.

“A ideia é construir uma cultura de inclusão, eliminando as barreiras atitudinais que, por vezes, estão dentro de cada um de nós”, destacou a promotora.

Campanha nas ruas

A ação no Recife Antigo busca aproximar o tema da população, levando a mensagem de respeito e inclusão para o dia a dia das pessoas. A presença do MPPE nas ruas reforça o compromisso da instituição com a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e o combate ao capacitismo.

Serviço

Campanha: “Sou ponte, não barreira”

Data: Sexta-feira (24), a partir das 15h30

Local: Avenida Rio Branco, em frente à Agência do Banco do Brasil, Bairro do Recife

Informações: [email protected]

Com informações da assessoria

