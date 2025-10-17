A- A+

INAUGURAÇÃO MPPE reabre Centro Cultural Rossini Alves Couto e inaugura nova sede da Escola Superior Espaço histórico no centro do Recife é requalificado e passa a abrigar auditório com mais de 300 lugares, biblioteca e estrutura moderna para ensino presencial e a distância

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) vai reabrir, na próxima terça-feira (21), às 16h, o Centro Cultural Rossini Alves Couto, localizado na esquina da Rua do Hospício com a Avenida Visconde de Suassuna, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

O prédio, fechado desde 2023 para obras de requalificação, foi completamente restaurado e ampliado para receber também a nova sede da Escola Superior do MPPE (ESMP).

A reforma resgata a importância cultural e simbólica do edifício, que no passado abrigou os Cinemas Astor e Ritz, ícones da história recifense, e agora volta a funcionar com auditório, biblioteca e espaços destinados a atividades educacionais e culturais.

O novo centro terá uma estrutura moderna, projetada para atender tanto às demandas internas de formação e capacitação de promotores, procuradores e servidores do MPPE quanto para abrigar eventos, cursos e ações voltadas ao público externo.

O edifício requalificado contará com auditório de 324 lugares, salas de aula, estúdio de gravação para atividades de educação a distância, dois elevadores, plataforma de acessibilidade e um parque de geração de energia solar capaz de suprir até 85% do consumo energético da unidade.

“A satisfação é dupla ao concluir essa obra de requalificação de um prédio que faz parte da história cultural do Recife e presta homenagem a um representante do MPPE considerado exemplo de coragem e compromisso com a justiça, assassinado em 2005. Ao mesmo tempo, estamos garantindo a reabertura de um auditório para mais de 300 lugares, com acessibilidade, e inaugurando a nova sede da Escola Superior do MPPE, inclusive com espaço para uma ampla biblioteca física”, afirmou o procurador-geral de Justiça de Pernambuco, José Paulo Xavier.

O projeto foi desenvolvido com foco em sustentabilidade e acessibilidade, seguindo o plano de gestão ambiental do MPPE.

Além das melhorias estruturais e tecnológicas, o prédio recebeu iluminação de LED, torneiras com temporizador e sistemas de economia de energia.

A laje do antigo Cinema Astor foi demolida para dar lugar a dois novos andares, ampliando a área total construída para 3.282 metros quadrados.

A ESMP funcionará nesses pavimentos, com salas de aula, estúdio para ensino remoto e área administrativa.

De acordo com o procurador-geral, o novo Centro Cultural Rossini Alves Couto deve se tornar também um espaço de diálogo e integração com a sociedade.

“A expectativa é que o local atenda não só às necessidades de educação continuada do corpo funcional do Ministério Público, mas que também seja utilizado por outras instituições públicas e por eventos culturais e educativos voltados à cidadania”, destacou Xavier.

A diretora da Escola Superior do MPPE, promotora de Justiça Carolina de Moura Pontes, ressaltou que a inauguração marca uma nova fase para a unidade, que completa 30 anos em 2025.

“A nova estrutura, no prédio do Centro Cultural Rossini Alves Couto, acompanha a fase de expansão de nossas atividades como escola de governo, promovendo mais conforto e permitindo a melhor organização de eventos científicos em parceria com outras instituições e atividades pedagógicas para o nosso público interno”, explicou.

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também