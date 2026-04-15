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caso padre Airton MPPE recorre de sentença que absolveu padre Airton Freire da acusação de estupro Sacerdote e o motorista Jailson Leonardo da Silva foram absolvidos pela Justiça no fim do mês de março

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recorreu, por meio de um recurso de apelação, do resultado do julgamento do caso padre Airton Freire.

O sacerdote e o motorista Jailson Leonardo da Silva foram absolvidos pela Justiça, no fim do mês de março, da acusação de estupro denunciada em 2022, pela personal stylist Silvia Tavares de Souza.

"A decisão de recorrer busca reformar a sentença proferida pelo juízo da Comarca de Buíque", destacou o MPPE, em comunicado à imprensa, informando que a apelação é o instrumento jurídico adequado para rediscutir o mérito da questão em segunda instância.

Devido ao sigilo processual, a instituição informou que não fará comentários detalhados sobre as provas apresentadas ou sobre a valoração feita pelo juiz de primeiro grau.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, após absolvição dos envolvidos, o advogado de Silvia Tavares, Rafael Nunes, havia antecipado a informação de que também iria recorrer e encaminhar o caso ao segundo grau do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para ser julgado por um colegiado.

A acusação aponta que todas as provas constam nos autos do processo e que a denúncia da personal stylist não é isolada. O padre Airton segue sendo investigado em outros inquéritos por denúncias de mais três mulheres e um homem por crimes sexuais.

Advogado de Silvia Tavares vai recorrer de decisão da Justiça | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"O recurso possibilita o controle de convencionalidade, fundamentado em tratados internacionais como Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher", ressaltou o MPPE.

A instituição alertou, ainda, sobre a importância de evitar atos de revitimização e julgamentos morais, especialmente enquanto o caso segue sob análise do Poder Judiciário.

"O MPPE reiterou que qualquer pessoa vítima de condutas ilícitas pode buscar auxílio institucional por meio das Promotorias de Justiça em suas respectivas cidades ou através do Núcleo de Apoio às Vítimas (NAV), localizado na Sede das Promotorias de Justiça da Capital", diz a nota.

Relembre o caso

A personal stylist Silvia Tavares afirma ter sido estuprada em agosto de 2022. De acordo com seu depoimento, o crime teria sido praticado pelo motorista Jailson Leonardo da Silva, sob ordens do sacerdote.



À época, a denunciante contou que tinha uma relação próxima com o religioso, a quem se referia como “padinho”, e que participava de retiros espirituais promovidos por ele desde 2019, realizados em uma fazenda no município de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.



Durante um desses retiros, ela afirma ter sido chamada pelo padre Airton Freire até a casa onde ele estava hospedado para fazer uma massagem.

Ela percebeu que ele estava sem roupa e decidiu interromper, mas, ao tentar sair, afirma que foi rendida pelo motorista do padre, que a ameaçou com uma faca no pescoço.

De acordo com a denúncia, o motorista teria cometido o estupro sob ordens do padre, que se masturbava enquanto presenciava a cena.

O padre Airton e o motorista foram presos em 2023, quando o caso se tornou público. O sacerdote teve a prisão domiciliar decretada em julho daquele ano após apresentar problemas de saúde.

Silvia foi a primeira a denunciar o religioso, que também foi denunciado posteriormente por outras três mulheres e um homem por crimes sexuais.

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