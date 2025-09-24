A- A+

PERNAMBUCO Prestes a completar 80 anos, AMPPE reinaugura prédio revitalizado e debate sobre 'memória e futuro' Encontro acontece nesta sexta-feira (26), na sede do órgão

Em 2026 a Associação do Ministério Público de Pernambuco (AMPPE) completa 80 anos e, para debater o legado construído até hoje, além dos desafios futuros, considerando o papel importante que o MP tem na sociedade, vai realizar um encontro, na próxima sexta-feira (26), às 19h, na sede da Associação, na Benfica, Zona Oeste do Recife.

Na oportunidade, o prédio recém-revitalizado será reaberto. Foram reformados o espaço principal, a Nova Galeria dos Ex-presidentes e o auditório. O calendário festivo das oito décadas da associação também será divulgado.

A presidente da associação, Helena Martins, visitou a sede da Folha de Pernambuco, na tarde desta quarta-feira (24), para contar detalhes sobre as comemorações.

Helena Martins, presidente AMPPE | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O prédio ganhou projeto de restauro com respeito total à identidade original, atualização de mobiliário, novo sistema de climatização, reativação das claraboias e revitalização dos ambientes e elementos arquitetônicos.

O espaço será utilizado para encontros dos associados, atividades formativas e eventos institucionais.

De acordo com a presidente Helena Martins, era um compromisso da gestão dela, que dura dois anos, fazer a reforma do espaço, que é um Imóvel Especial de Preservação (IEP).

“Também [era uma prioridade] fazer com que os espaços pudessem ser mais bem utilizados, não só por associados, mas também por pessoas que a gente quer aproximar da própria série da associação. A Benfica hoje é uma avenida extremamente movimentada e que não permite o trânsito de carros particulares na frente do casarão. Então, é uma casa que muita gente só vê de fora, não sabe exatamente como ela é por dentro. É uma casa que tem um valor incrível”, detalha ela.

No encontro da sexta, estarão reunidos, além de associados e associadas da AMPPE, autoridades dos mais diversos setores, representantes do sistema de Justiça e da sociedade civil. Também será realizado o balanço do primeiro ano da atual gestão. Na roda das discussões, um olhar sobre lições e perspectivas da contemporaneidade, a partir de temas principais como democracia, cidadania e garantia de direitos.

“A gente tem 551 associados, entre os ativos, inativos e pensionistas. Todos eles usufruem desses espaços. As pautas da gente incluem tanto um perfil como o outro, bem como as festas da gente”, explica Martins.

O evento, denominado de ‘Memória & Futuro’, traz à tona questões como a preservação histórica e cultural, ressaltando a importância de legados – e aprendizados - para a sociedade. Até junho de 2026, a AMPPE vai promover uma série de eventos e ações que não se restringem ao fortalecimento dos pleitos da categoria, passando a debater temas de interesse público e enfatizar a importância da presença do Ministério Público e a função social dele.

“A gente quer não só aproximar a sociedade civil da própria sede da associação, que é um lugar que todo mundo pergunta se poderia ser acessível ao público. É do interesse da gente que quem passa na rua tenha curiosidade de conhecer, entrar lá e saber porque aquilo dali é um prédio histórico”, destaca.

Investimentos

O primeiro ano da atual gestão, iniciado em agosto de 2024, foi marcado por um movimento de retomada e fortalecimento institucional. Projetos foram reativados, investimentos estruturais realizados, novas parcerias firmadas e os canais de comunicação com os associados aprimorados.

Criada em junho de 1946, a AMPPE é vinculada à Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e tem como missão representar, defender e valorizar promotores e promotoras que atuam ou atuaram no Estado.

Veja também