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Festa MPPE recomenda suspensão e correção de licitação milionária do São João de Caruaru Promotoria apontou irregularidades como "aplicação indevida de uma taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) linear de 24,92% sobre todo o contrato"

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) publicou nesta terça-feira (14) uma uma recomendação para a suspensão imediata do pregão eletrônico de R$ 15,5 milhões, destinado à montagem de estruturas e serviços de sonorização e iluminação para o São João de Caruaru. A medida, de acordo com a instituição, foi tomada após uma análise técnica identificar "não conformidades estruturais com severo risco de lesão ao erário".

O promotor de Justiça Marcus Alexandre Tieppo Rodrigues, da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru, citou como irregularidades a a aplicação indevida de uma taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) linear de 24,92% sobre todo o contrato, inclusive em itens de mera locação de equipamentos.

Também foi observado pelo MPPE a aglutinação de serviços heterogêneos sob o critério de "Menor Preço Global", o que, segundo o Ministério, favorece a figura de "empresas atravessadoras" e permite a subcontratação de até 70% do objeto. Foi apontado que a aglutinação indevida de objetos distintos em um único lote obriga uma única empresa a fornecer desde serviços de locação de estruturas, som e iluminação até obras de engenharia, como a pavimentação de calçadas.

A recomendação do MPPE ainda exige que a Fundação de Cultura de Caruaru (FCC) e a Prefeitura retifiquem o edital, promovendo o parcelamento do objeto em lotes independentes e revisando as planilhas orçamentárias. A recomendação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do MPPE desta terça-feira (14).

“Ao exigir que uma mesma licitante execute itens tão discrepantes e divisíveis, a administração não apenas restringe a participação de empresas especializadas, mas também dificulta a obtenção do melhor preço, ferindo o princípio da ampla competitividade e levantando suspeitas de direcionamento do certame", comentou o promotor de Justiça Marcus Alexandre Tieppo Rodrigues.

As autoridades municipais têm um prazo de 48 horas para informar sobre o acatamento das medidas. O descumprimento poderá resultar em ações judiciais por improbidade administrativa para paralisar a licitação judicialmente. A Folha de Pernambuco procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Caruaru, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

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