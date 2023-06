MPPE pede esclarecimentos à SDS após fim do boletim de ocorrência de roubo via internet

A- A+

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa Social e Controle Externo da Atividade Policial solicitou à Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco as razões que levaram à extinção do registro via internet de boletins de ocorrência em casos de roubo no estado, com exceção dos que acontecem em ônibus.

Desde o início de maio, os registros passaram a só acontecer de forma presencial em delegacias da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).



Por meio de uma nota, o MPPE disse que está “solicitando esclarecimentos sobre a retirada da funcionalidade de registro de boletim de ocorrência de roubos através da internet” e que “aguarda a resposta da SDS detalhando as justificativas para a adoção dessa medida”.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria de Defesa Social questionando sobre o recebimento do ofício, mas não obteve respostas até a veiculação desta matéria.

