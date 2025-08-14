A- A+

RIO DE JANEIRO MPRJ denuncia e pede prisão preventiva de mulheres que doparam britânicos no Rio de Janeiro Na denúncia, foi solicitado ainda que as acusadas indenizem cada vítima em R$ 30 mil por danos materiais e morais

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou, nesta quarta-feira, Amanda Couto Deloca, Mayara Ketelyn Américo da Silva e Raiane Campos de Oliveira por roubo com violência imprópria, furto qualificado por fraude eletrônica e associação criminosa. Elas são acusadas de doparem dois turistas ingleses com o golpe “boa noite Cinderela” no último dia 8. A denúncia também pediu a prisão preventiva das três com base no histórico de crimes semelhantes e do risco de novos delitos.

A denúncia, oferecida pela 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial Centro e Zona Portuária, aponta que o trio conheceu os turistas após um evento na Lapa. As denunciadas convidaram os rapazes para continuar a noite na orla de Ipanema, oferecendo caipirinhas adulteradas com substância capaz de causar sonolência e desorientação.





Ainda no mesmo dia, as mulheres conseguiram acessar a conta bancária de um dos turistas e tentaram realizar uma transação não autorizada no valor de 16 mil libras, cerca de R$ 117 mil. A operação não foi concluída devido à exigência de reconhecimento facial, mas as denunciadas conseguiram furtar 2.100 libras — 300 libras foram usadas para compra de criptomoeda, e 1.800 libras foram transferidas em quatro operações. Segundo o MPRJ, as acusadas repetiram o mesmo modus operandi em crimes anteriores.

O caso ganhou repercussão porque foi registrado em vídeo por uma testemunha, mostrando o trio embarcando em táxi logo após o crime, bem como os turistas vítimas do golpe já em estado alterado de consciência. O motorista confirmou o trajeto, e as vítimas reconheceram formalmente as autoras, reforçando a robustez das provas. Na denúncia, o MPRJ solicita ainda que as acusadas indenizem cada vítima em R$ 30 mil por danos materiais e morais.

