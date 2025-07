A- A+

HIV MPRJ firma acordo para indenizar pacientes que receberam órgãos de doadores com HIV Erro levou ao transplante de órgãos oriundos de doadores soropositivos, que haviam sido indevidamente classificados como negativos para o vírus

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para garantir reparação aos pacientes que testaram positivo para HIV, o vírus causador da Aids, após passarem por transplante com órgãos contaminados.

O acordo foi firmado pela 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital com o Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Saúde - entidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) - e o Laboratório Patologia Clínica Dr. Saleme (PCS LAB).

Assinado na terça-feira (8), o TAC é resultado de uma investigação do MPRJ instaurada após a constatação da infecção em seis pacientes transplantados. O motivo da contaminação, segundo o Ministério Público, foi a falha em exames realizados pelo laboratório contratado pela Fundação Saúde.

O erro levou ao transplante de órgãos oriundos de doadores soropositivos, que haviam sido indevidamente classificados como negativos para o vírus.

Além da indenização individual às vítimas, o acordo prevê a oferta de um programa contínuo de acolhimento e acompanhamento médico, psicológico e social aos pacientes e seus familiares.

Entre as medidas previstas estão o fornecimento de medicamentos, atendimento especializado, transporte para unidades de saúde e canais exclusivos de atendimento e emergência. As ações deverão ser executadas pela SES-RJ.

A formalização do acordo foi conduzida com o apoio da Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias (CASC), da Procuradoria-Geral do Estado. A medida visou evitar o desgaste de um processo judicial e garantir uma reparação pecuniária de execução imediata, além de atendimento humanizado às vítimas.

Normas são rigorosas

Conforme reforçou o Ministério da Saúde na época em que o caso veio à tona, o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) é reconhecido como um dos mais transparentes, seguros e consolidados do mundo.

"Existem normas rigorosas que visam proteger tanto os doadores quanto os receptores, garantindo que os transplantes realizados no País mantenham um alto nível de confiabilidade", destacou a pasta.

"O serviço de transplantes no Estado do Rio de Janeiro sempre realizou um trabalho de excelência e, desde 2006, salvou as vidas de mais de 16 mil pessoas", ressaltou também a SES-RJ.

