A- A+

Sertão de Pernambuco MPT-PE capacita profissionais para atendimento a vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas Ação apresentou orientações sobre os procedimentos necessários para garantir o atendimento adequado às vítimas após o resgate

Profissionais das secretarias municipais de assistência social do Sertão de Pernambuco receberam uma capacitação voltada à rede de acolhimento e acompanhamento de vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas.

A ação ocorreu no mês de outubro, foi promovida pelo Ministério Público do Trabalho de Pernambuco (MPT-PE), e foi direcionada a psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais que atuam na rede de proteção, especialmente nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS).

Durante o encontro, a procuradora do Trabalho apresentou orientações sobre os procedimentos necessários para garantir o atendimento adequado às vítimas após o resgate.

A capacitação abordou situações de exploração em atividades rurais, urbanas e domésticas, além de casos de tráfico de pessoas, destacando a importância da atuação integrada entre os serviços públicos responsáveis pelo acolhimento e pela reinserção social.

O MPT-PE informou ainda que as orientações também contemplaram o apoio à regularização de documentos pessoais, à transferência escolar dos filhos e ao acesso a serviços e políticas públicas que contribuam para a recuperação da autonomia das pessoas resgatadas.

A atividade, conduzida pela vice-coordenadora regional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Coanete), a procuradora do Trabalho Ana Carolina Lima Vieira, reuniu representantes de municípios como Lagoa Grande, Exu e Santa Maria da Boa Vista, além de representantes da Secretaria de Direitos Humanos do Estado de Pernambuco.

"Como muitas pessoas retornam às cidades de origem, a comunicação entre as equipes é fundamental para assegurar a continuidade do acompanhamento, evitando que fiquem desassistidas após o retorno. Por isso, defendemos o acompanhamento das vítimas por pelo menos seis meses, acesso a serviços públicos e reinserção social. O suporte também pode envolver encaminhamentos para programas de qualificação profissional e iniciativas que favoreçam a construção de novas oportunidades de trabalho e renda", explicou Ana Carolina.

Veja também