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trabalho CBTU deve adotar medidas para proteger trabalhadores expostos a riscos elétricos, determina MPT-PE Liminar foi concedida após a análise de documentos que apontaram falhas no cumprimento de medidas de segurança

A 22ª Vara do Trabalho do Recife concedeu ao Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE) decisão liminar favorável contra a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e determinou que a empresa de transporte adote medidas de proteção para prevenir acidentes e preservar a saúde e a integridade física de seus empregados expostos a riscos elétricos.

Segundo o MPT-PE, a liminar foi concedida após a análise de documentos que apontaram falhas no cumprimento de medidas de segurança anteriormente recomendadas à empresa.

"O Relatório de Análise Pericial nº 236/2025 identificou que parte das recomendações havia sido atendida, mas ainda existiam pendências relacionadas ao treinamento complementar previsto na Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10), ao controle de entrega dos equipamentos de proteção e à documentação necessária para comprovar a realização em dupla das atividades de risco", destacou o MPT-PE.



A decisão também considerou o acidente de trabalho registrado em 11 de junho deste ano, que resultou na morte de um funcionário da CBTU após uma descarga elétrica durante serviço de manutenção na rede aérea do Metrô do Recife.

"Para a Justiça do Trabalho, o episódio evidencia os riscos enfrentados pelos profissionais e reforça a necessidade de medidas preventivas imediatas para evitar novos acidentes", destacou o órgão estadual.

A Justiça do Trabalho determinou ainda a garantia de que as atividades realizadas em instalações elétricas energizadas de alta tensão sejam executadas sempre em dupla, ficando proibido o trabalho individual nessas condições.



A CBTU ainda deverá fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados aos riscos de choque elétrico e fiscalizar o uso correto desses dispositivos.



"As normas de segurança existem para proteger vidas e precisam ser cumpridas antes que um acidente aconteça. Em atividades com eletricidade de alta tensão, garantir o trabalho em dupla, o uso adequado dos equipamentos de proteção e a fiscalização das condições de segurança é fundamental para evitar que novas tragédias aconteçam", destacou a procuradora do Trabalho Jailda Pinto.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a CBTU para repercutir a decisão e aguarda retorno.

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