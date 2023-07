A- A+

CONFLITO MQ-9 Reaper: conheça o drone dos EUA que teria matado líder do Estado Islâmico Fabricado pela empresa americana General Atomics, o drone tem 11 metros de comprimento e envergadura de 20 metros, com uma autonomia de mais de 24 horas de voo

O líder do Estado Islâmico no Leste da Síria, Usamah al-Muhajir, morreu em um ataque de drone realizado na última sexta-feira (7). O Comando Central dos Estados Unidos afirmou, neste domingo, que o ataque foi conduzido "pelo mesmo [drone] MQ-9 que, no início do dia, foi assediado por aeronaves russas", em um confronto que durou quase duas horas.

Fabricado pela empresa americana General Atomics, o drone tem 11 metros de comprimento e envergadura de 20 metros, com uma autonomia de mais de 24 horas de voo. Foi projetado pela General Atomics Aeronautical Systems e entrou em operação em 2007, com um custo de US$ 64,2 milhões por unidade (R$ 313 milhões na cotação atual).

A aeronave pode ser pilotada de forma remota, por meio de um sistema operacional. O drone é equipado com armas e estação de controle terrestre. O aparelho também possuí sensores ultramodernos para poder realizar operações de vigilância a uma velocidade de cruzeiro de 335 km por hora.

A tripulação básica consiste em um piloto para comandar a missão e um tripulante para operar sensores e guiar armas, todos em solo. O MQ-9 é altamente modular e oferece recursos personalizados para batalhas, por meio kits com diferentes combinações de armas e sensores de carga útil.

A Força Aérea americana propôs o sistema MQ-9 Reaper em resposta ao Departamento de Defesa que indicou a necessidade de apoio a iniciativas de operações de contingência no exterior. O modelo permite missões de longo alcance por meio da adição de tanques de combustível externos que chegam a armazenar 589,6 litros de combustível.

Além dos Estados Unidos, vários exércitos europeus contam com drones Reaper, incluindo Reino Unido, Itália, França e Espanha.

