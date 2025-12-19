MRE: presidentes de Argentina, Paraguai e Uruguai confirmam presença em Cúpula do Mercosul

A- A+

Além do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes da Argentina, Javier Milei; do Paraguai, Santiago Peña; e do Uruguai, Yamandú Orsi, confirmaram presença na 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, que ocorrerá no sábado, 20, em Foz do Iguaçu. As informações são do Ministério de Relações Exteriores (MRE) brasileiro.

Assim, todos os chefes de Estado dos países fundadores do bloco econômico irão para a Cúpula. Bolívia, que é o mais novo Estado Parte do Mercosul (com adesão formalizada em agosto de 2024) confirmou a participação do ministro de Relações Exteriores do país, Fernando Aramayo Carrasco.

Entre os sete Estados Associados, estão confirmadas as participações de cinco até o momento: Chile (com o ministro das Relações Exteriores), Colômbia (com o Coordenador Nacional da Colômbia para o Mercosul), Equador (com o Encarregado de Negócios), Panamá (com o presidente), e Peru (com o diretor da Secretaria de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, e Coordenador Nacional). Faltam, por ora, Guiana e Suriname.

Também foi confirmada a presença do secretário-geral da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), grupo de integração com 13 países membros: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

Na 67ª Cúpula do Mercosul no sábado, o Brasil deve passar o bastão para o Paraguai assumir a Presidência Pro Tempore do bloco.

