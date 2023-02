Mucha Lucha completa 15 anos de diversão no Alto da Sé, em Olinda; veja fotos

A- A+

Tradição no domingo de Carnaval de Olinda, o bloco "Mucha Lucha" promoveu mais uma encenação de luta livre, contando com a participação de foliões que passavam pelo local nesta manhã, no Alt da Sé. Em 2023, o grupo completa 15 anos de existência.

A apresentação tem como inspiração as lutas livres que acontecem no México. E, para entrar no personagem, os lutadores sempre usam máscaras.

Carlos Eduardo Santos é um dos organizadores e rememorou a trajetória do grupo, desde a época em que as máscaras usadas pelos lutadores eram produzidas de forma caseira.

"Éramos quatro amigos e viemos com máscaras improvisadas na primeira vez, fizemos em casa mesmo. E agora, a cada ano número aumenta. Hoje temos mais de 40 pessoas no grupo. De dez anos pra cá, trazemos as máscaras do Mexico", disse Carlos Eduardo, que no "Mucha Lucha" é apelidado por "El pegador do Acaiaca".

Há também a tradiconal perfomance do Super-Homem, que salta da árvore em direção aos braços dos lutadores, postados no ringue.



O espaço também vira palco de brincadeira de luta para as crianças, muitas filhos dos lutadores.

