Mudança de cor e tamanho dos dedos: saiba o que suas mãos podem revelar sobre a sua saúde

As mãos humanas têm o potencial de fornecer informações valiosas sobre a saúde geral de uma pessoa. Desde um simples aperto de mão até o comprimento dos dedos, especialistas afirmam que alguns detalhes podem indicar doenças cardiovasculares e até risco de câncer.

Ao jornal britânico "The Sun", a médica da família Sarah Garsed destacou que um dos sintomas que não podem ser ignorados, por exemplo, é o crescimento repentino de tecido ao redor das extremidades dos dedos. Isso, segundo ela, pode indicar baixo nível de oxigênio no sangue, sinalizando possíveis doenças pulmonares.

Já um aperto de mão fraco, que para muitos pode parecer apenas uma característica individual, é associado por pesquisadores a riscos significativos. Um estudo publicado no British Medical Journal indica que pessoas com esta condição na meia-idade têm 20% mais chances de morrer de doenças cardíacas, respiratórias e câncer.

Além disso, a força das mãos também pode sinalizar a falta de tônus muscular e estar relacionada a possíveis casos de depressão não diagnosticada. De acordo com Garsed, caso a "diminuição persistente na força do aperto de mão" seja notada, é ideal mencionar isso ao médico, que também deve avaliar a pressão arterial.



Outro aspecto mencionado é o comprimento dos dedos, que pode ser um indicador de riscos de saúde, especialmente para os homens. Um estudo publicado pelo International Journal of Medical Sciences apontou que se o dedo indicador for significativamente maior que o anelar, isso pode ser um sinal de doença arterial coronariana.

Por outro lado, homens cujo dedo indicador tem o mesmo comprimento ou é um pouco mais longo que o dedo anelar têm 33% menos chances de serem diagnosticados com câncer de próstata, de acordo com um estudo publicado pelo British Journal of Cancer em 2010.

Já a mudança de cor nos dedos para branco, vermelho ou azul pode sugerir má circulação. Episódios regulares de mudança extrema de coloração pode indicar o Fenômeno de Raynaud. Embora não seja perigosa, a doença pode ser dolorosa, mas é tratável com mudanças no estilo de vida ou medicação.

Pequenos caroços ou bolhas vermelhas nas mãos ou pulsos podem indicar uma alergia alimentar, como a sensibilidade ao níquel, que está presente em alimentos como feijões, legumes, chocolate, amendoim, soja, aveia e granola. Para Garsed, o ideal é cortar esses alimentos da dieta e observar se a erupção desaparece.

