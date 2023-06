Rua em Boa Viagem tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (20)

A- A+

Condutores e pedestres que trafegam em Boa Viagem devem ficar atentos: haverá mudança de trânsito em uma rua do bairro, localizado na Zona Sul do Recife.



A partir desta terça-feira (20), a rua Ministro Nelson Hungria será mão única para quem vem da rua Antônio Falcão em direção à rua Mamanguape.



A mudança será implementada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), que estará no local com agentes e orientadores de trânsito durante os primeiros dias de mudança.



Com a mudança, os condutores que estão na rua Mamanguape e desejam acessar a rua Antônio Falcão poderão utilizar a seguinte rota alternativa: rua General Edson Amâncio Ramalho, rua Maria Carolina e rua Ministro Nelson Hungria.

A via, segundo a CTTU, contará com travessias de pedestres nas extremidades do percurso, além do ordenamento de estacionamento.

De acordo com a autarquia, a "população do entorno foi ouvida para que a intervenção fosse planejada e executada".

