A- A+

FAMÍLIA REAL Mudança do príncipe William lança dúvidas sobre o futuro de Buckingham Se o futuro rei e sua família se instalarem definitivamente em Windsor, o Palácio de Buckingham deixará de ser a residência oficial do monarca britânico, como tem sido desde 1837

O príncipe herdeiro da coroa britânica, William, e sua família planejam se instalar em uma nova residência em Windsor, o que despertou incertezas sobre o futuro do Palácio de Buckingham, atualmente em reforma.

Segundo o tabloide The Sun, os príncipes de Gales e seus três filhos encontraram em Forest Lodge, uma mansão de oito quartos em Windsor, a oeste de Londres, seu "lar definitivo".

O Palácio de Kensington, que gerencia a comunicação de William e Catherine, confirmou à AFP que a família se mudará "neste ano".

Os príncipes e seus filhos já viviam na propriedade real de Windsor, em uma residência menor.

Se o futuro rei e sua família se instalarem definitivamente em Windsor, o Palácio de Buckingham, no centro de Londres, deixará de ser a residência oficial do monarca britânico, como tem sido desde 1837.

Para Richard Fitzwilliams, comentarista e especialista em assuntos da realeza britânica, "seria uma catástrofe se Buckingham fosse deixado de lado". "É um edifício emblemático, comparável à Casa Branca e conhecido em todo o mundo", afirmou.

Localizado no coração da capital, o palácio, com seus 755 quartos, é uma atração muito popular entre os turistas. Cerca de 500.000 pessoas o visitam todos os anos durante os meses de verão.

Câncer do rei

Do ponto de vista institucional, é o coração da monarquia britânica, com suas numerosas cerimônias oficiais, as festas de verão no jardim e sua famosa varanda, de onde a família real cumprimenta o público em celebrações como o aniversário do rei.

No entanto, o rei Charles III, de 76 anos, não vive lá, já que estão sendo realizadas importantes obras de renovação, um projeto avaliado em 369 milhões de libras (cerca de 2,71 bilhões de reais), que deve durar até 2027.

Charles, que anunciou no início de 2024 que sofre de um câncer cuja natureza nunca foi divulgada, garantiu que pretende fazer do Palácio de Buckingham sua base em Londres quando as obras terminarem.

No entanto, "considerando sua luta contra o câncer, isso pode não acontecer", observa Fitzwilliams.

O monarca, além disso, nunca escondeu sua preferência por sua residência em Clarence House, em Londres, onde vive desde 2003.



- Várias residências -

O Palácio de Buckingham não passa de uma das muitas propriedades utilizadas pela família real, sejam particulares ou pertencentes à Coroa.

As favoritas da falecida rainha Elizabeth II eram os castelos de Windsor e Balmoral, este último na Escócia, onde passava os verões. O Natal era celebrado na Sandringham House, no leste da Inglaterra.

Charles dedicou-se à residência de Highgrove House, no oeste da Inglaterra, onde projetou jardins e uma fazenda completamente ecológica.

William e Catherine também dispõem de várias residências, em Londres e no interior da Inglaterra. William nunca abordou a questão do futuro do Palácio de Buckingham.

Segundo o tabloide Daily Mail, uma vez coroado, poderá seguir os passos de seu pai, tornando a instituição mais acessível ao público.

Para Fitzwilliams, Buckingham "deve certamente continuar sendo o centro da monarquia, residam ou não lá William e Catherine".

"Temo que um futuro rei, em meio período, oculto em Forest Lodge, possa levar a uma diminuição do apoio de seus súditos", escreveu a colunista do Daily Mail, Amanda Platell.

Uma pesquisa do YouGov, publicada em 2024, revelou que apenas um terço (35%) dos jovens de 18 a 24 anos se declarava a favor da manutenção da monarquia, em comparação com um apoio "relativamente amplo" da população em geral.

Veja também