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SAÚDE Mudança na dieta por quatro semanas pode reduzir "idade biológica" de idosos, aponta estudo Pesquisa da Universidade de Sydney avaliou adultos de 65 a 75 anos e encontrou sinais de rejuvenescimento em grupos que reduziram gordura ou proteína animal; cientistas dizem que resultado ainda é preliminar

Idosos que reduziram a ingestão de gordura na alimentação ou diminuíram a quantidade de proteína de origem animal consumida apresentaram sinais de se tornarem biologicamente mais jovens, segundo uma nova pesquisa da Universidade de Sydney.

O estudo, publicado na revista científica Aging Cell, mostrou que adultos entre 65 e 75 anos tiveram reduções na chamada “idade biológica” estimada após seguirem dietas específicas por apenas quatro semanas. Para os pesquisadores, os resultados sugerem que mudanças alimentares feitas mais tarde na vida podem melhorar rapidamente marcadores ligados ao envelhecimento e à saúde geral.

A pesquisa foi liderada pela dra. Caitlin Andrews, da Escola de Ciências da Vida e Ambientais da Universidade de Sydney. Apesar dos resultados promissores, os cientistas ressaltam que o estudo oferece apenas uma indicação inicial, e não uma prova definitiva de que a dieta pode reverter o envelhecimento. Segundo eles, estudos maiores e mais longos são necessários para determinar se essas mudanças biológicas reduzem o risco de doenças ao longo do tempo e se os mesmos efeitos ocorrem em outras faixas etárias.

O que é idade biológica?

A idade cronológica mede há quantos anos uma pessoa vive. Já a idade biológica reflete como o corpo está funcionando. O envelhecimento biológico pode variar bastante de uma pessoa para outra, dependendo de fatores como saúde, estilo de vida e capacidade do organismo de se recuperar de estresse e doenças.

Para estimar a idade biológica, cientistas analisam biomarcadores, indicadores mensuráveis da saúde fisiológica ao longo do tempo. Esses biomarcadores são frequentemente considerados mais úteis do que a idade cronológica para compreender a saúde a longo prazo e a possível expectativa de vida.







Neste estudo, os pesquisadores usaram informações de 20 biomarcadores para calcular as pontuações de idade biológica dos participantes. Entre eles estavam medidas como colesterol, insulina e níveis de proteína C-reativa. Os dados vieram do estudo Nutrition for Healthy Living, realizado no Charles Perkins Centre da universidade.

Quatro dietas foram testadas

O estudo incluiu 104 participantes, distribuídos aleatoriamente em uma de quatro dietas. Cada plano alimentar fornecia 14% da energia total a partir de proteínas.

Duas dietas eram onívoras, com metade da proteína vinda de fontes animais e o restante de plantas. As outras duas eram semivegetarianas, nas quais 70% da proteína vinha de fontes vegetais.

Dentro dessas categorias, os participantes também foram divididos entre uma dieta rica em gordura e pobre em carboidratos ou uma dieta pobre em gordura e rica em carboidratos. Assim, foram formados quatro grupos: onívoro rico em gordura, onívoro rico em carboidratos, semivegetariano rico em gordura e semivegetariano rico em carboidratos.

O índice de massa corporal dos participantes variava de 20 a 35. Todos eram não fumantes, não vegetarianos e não tinham complicações graves, como diabetes tipo 2, câncer, doença renal ou hepática, nem alergias ou intolerâncias alimentares.

Qual dieta teve maior efeito?

Os pesquisadores observaram que o grupo onívoro rico em gordura, cuja alimentação permaneceu mais próxima do que os participantes já consumiam antes do estudo, não apresentou mudança significativa nos marcadores de idade biológica.

Nos outros três grupos, porém, houve redução da idade biológica. A evidência estatística mais forte apareceu no grupo onívoro rico em carboidratos e pobre em gordura. Nesse caso, 14% da energia vinha de proteínas, 28% a 29% de gorduras e 53% de carboidratos.

Embora os resultados indiquem que a dieta pode influenciar o envelhecimento biológico de forma surpreendentemente rápida, os pesquisadores alertam que ainda não se sabe se essas melhoras permanecem no longo prazo ou levam a reduções sustentadas da idade biológica.

Pesquisadores pedem estudos mais longos

“São necessárias mudanças alimentares de longo prazo para avaliar se mudanças na dieta alteram o risco de doenças relacionadas à idade”, disse o professor associado Alistair Senior, da Escola de Ciências da Vida e Ambientais e do Charles Perkins Centre, que supervisionou a pesquisa.

“É cedo demais para dizer definitivamente que mudanças específicas na dieta vão prolongar sua vida. Mas esta pesquisa oferece uma indicação inicial dos possíveis benefícios de mudanças alimentares mais tarde na vida”, afirmou a dra. Andrews.

“Pesquisas futuras devem explorar se essas descobertas se estendem a outros grupos e se as mudanças registradas são sustentadas ou preditivas de resultados de longo prazo.”

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