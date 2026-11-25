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Europa "Mudança radical": descontentamento dos jovens impulsionado extrema direita na Espanha Espanhóis vão às urnas no próximo domingo (29)

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Durante uma manifestação em Madri, Hugo recorda um dos episódios que o levaram a se aproximar da extrema direita espanhola, na qual votará no domingo (29).

O jovem de 22 anos, que preferiu não revelar seu sobrenome, conta que estava diante de um hospital onde sua mãe estava internada quando foi assaltado à mão armada por quatro indivíduos que, segundo ele, eram "latino-americanos".

"No fim, quem vive, como eu, em bairros operários ou de classe média é que sofre essas consequências", explica.

A AFP não conseguiu verificar seu relato, mas sua convicção de que a migração está por trás de problemas como a crise habitacional e o custo de vida é compartilhada por muitos jovens entrevistados em eventos do Vox.

Esse apoio crescente poderia levar o Vox, terceira força política da Espanha, a obter seu melhor resultado histórico nas eleições antecipadas de 29 de novembro, convocadas pelo primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, e tornar o partido decisivo para a formação do próximo governo.

Segundo uma pesquisa de novembro do Centro de Pesquisas Sociológicas (CIS), o Vox é o partido preferido entre os eleitores de 18 a 24 anos, com 23% de apoio, contra 22% do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e 15% do Partido Popular (PP).

Em 2023, o Vox tinha 14% de apoio nessa faixa etária. Entre os jovens de 25 a 34 anos, o respaldo ao partido liderado por Santiago Abascal subiu de 12% para 23%.



"Mudança radical"

A chegada da extrema direita ao governo representaria uma virada política histórica na Espanha, marcada por quase quatro décadas de ditadura franquista (1939-1975).

Isabel Ariela Mahmoud, professora de Ciências Políticas da Universidade Carlos III de Madri, considera que o avanço da extrema direita registrado em outros países europeus "mais cedo ou mais tarde" chegaria à Espanha.

Apesar dos bons resultados macroeconômicos durante o governo Sánchez, "não houve soluções para todos os problemas", afirmou.

Segundo ela, o Vox soube capitalizar esse descontentamento ao associar a migração à crise habitacional, à criminalidade, à deterioração dos serviços públicos e à precariedade econômica, criando "um inimigo comum".

Esse discurso contrasta com o de Sánchez, que defende a contribuição da migração para o crescimento econômico, o mercado de trabalho e o sistema previdenciário.

A questão migratória ganhou destaque depois que dezenas de milhares de migrantes entraram em julho em Ceuta, enclave espanhol no norte da África, vindos do Marrocos. A maioria retornou ao Marrocos, mas milhares permaneceram no enclave.

A moradia também passou ao centro do debate após protestos desencadeados em setembro pelo despejo de uma aposentada de 87 anos em Madri.

Os preços dos imóveis dispararam durante os oito anos de Sánchez no poder e chegam a consumir metade dos salários, afetando especialmente os jovens.

"Sentimos que não podemos pagar um aluguel de 800 euros (cerca de R$ 5,1 mil)", afirmou Enrique Pereira, eleitor do Vox de 23 anos, durante uma manifestação em outubro.

Envolto na bandeira espanhola, Pereira elogiou Abascal e declarou: "A Espanha precisa de uma mudança radical".

"Caminho alternativo"

"Os jovens perceberam que uma geração de políticos que governou a Espanha nos últimos anos os traiu", disse à AFP o secretário-geral do Vox, Ignacio Garriga.

"Diante dessa desesperança, dizemos que é possível um caminho alternativo", acrescentou.

Analistas também observam uma rejeição ao governo de esquerda, que fez do feminismo e da igualdade de gênero algumas de suas principais bandeiras.

Segundo Mahmoud, a diferença de posições entre os gêneros ajuda a explicar a maior tendência dos homens da geração Z à extrema direita.

Especialistas também atribuem essa aproximação à falta de educação sobre o franquismo, à desinformação e à presença precoce do Vox nas redes sociais

"Há dez anos, estava na moda ser progressista, marxista, comunista ou antifascista. Isso mudou", afirmou Pablo González Gasca, porta-voz da Revuelta, organização juvenil fundada por integrantes do Vox.

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