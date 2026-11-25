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Natureza Mudanças climáticas causam "perdas significativas" recentes nos recifes de coral, aponta estudo Resultados de pesquisa foram apresentados nesta quarta-feira, em Tamandaré, durante visita de representantes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Os efeitos das mudanças climáticas tem causado "perdas significativas" recentes nos recifes de coral do Brasil. Essa é a conclusão de duas pesquisas inéditas divulgadas nesta quarta-feira no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste (Cepene), em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, durante visita de Representantes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima a um trecho da APA Costa dos Corais.

Os dois trabalhos fazem parte de avaliações globais sobre o ecossistema. As pesquisas são “Estado dos Recifes de Coral do Mundo: 2025”, da Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral (GCRMN), e a “Lista Vermelha de Ecossistemas de Recifes de Coral, da UICN”.

Em ambos estudos, há trechos específicos sobre a situação da costa brasileira.

Resultados

A professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Beatrice Padovani Ferreira foi a responsável pela elaboração do capítulo brasileiro das duas pesquisas globais e detalhou os resultados na apresentação.

O período de monitoramento dos relatórios foi de 2002 até 2024. A análise abrangeu os recifes de coral da costa do Piauí ao Rio de Janeiro.

Foram 77 locais investigados, com um total de 488 levantamentos. A estimativa é que 3,5 milhões de pessoas são dependentes dos recifes de coral.

Os dados coletados mostraram, segundo a pesquisadora, o diagnóstico do que é o estado atual e a perspectiva futura dos recifes de coral.

“O diagnóstico mostra que a gente teve perdas significativas nos recifes de coral recentemente. Essas perdas se devem, principalmente, por conta das mudanças climáticas que trazem ondas de calor de forma cada vez mais intensa”, iniciou a pesquisadora.

A professora considera que os recifes de coral próximos à costa são os mais afetados. O motivo para essa degradação é a ação humana nas áreas terrestres que ficam perto do litoral.

“Os recifes de coral têm uma grande capacidade de se recuperar se for dada a chance. Oferecem proteção da linha de costa, favorecem a pesca e turismo. A nossa vida, em várias regiões, está ligada à saúde desses ambientes”, pontuou.

Ações

De acordo com o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o objetivo da visita à APA da Costa dos Corais, que se estende do Litoral Sul de Pernambuco ao Litoral Norte de Alagoas, foi mostrar a importância dos corais e o impacto das mudanças climáticas sobre o ecossistema.

“Vamos poder entender melhor a dinâmica da mudança do clima sobre recifes de coral e iniciar várias iniciativas e aprofundar as que já estão em curso para buscar a proteção dos corais brasileiros”, afirmou.

Um passo importante para manter a conservação dos recifes é a criação de Unidades de Conservação (UCs), que são fundamentais para organizar toda a ação dos corais.

A ação auxilia desde o impedimento da pesca predatória e embarcações que danifiquem os corais até garantir os espaços reservados para a procriação de espécies de alto interesse.

“Outras Unidades de Conservação estão sendo estudadas para ampliar a proteção dos recifes de coral em toda a costa brasileira”, completou o ministro.

O coordenador do Cepene, Leonardo Messias, reforçou a atuação da instituição, que integra o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para a preservação da costa em Tamandaré.

O município do Litoral Sul pernambucano foi a primeira área a ser implementada, em 1999.

“É fundamental para a recuperação do ambiente do recife de coral como também no aumento da população de peixe, lagosta e polvo, o que contribui para a pesca do entorno”, disse.

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