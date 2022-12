Mudanças na Lei das Estatais

A- A+

A Lei No 13.303 de 30.06.2016, também chamada de “Lei das Estatais”, aprovada no governo de Michel Temer, foi uma tentativa de conter as denúncias de corrupção em empresas públicas investigadas pela Operação Lava Jato. A referida Lei contribuiu muito para a governança e para a gestão das estatais, modernizando as estruturas de compliance do setor público, melhorando o nível dos seus dirigentes, filtrando indicações políticas e impedindo políticos de exercerem cargos como conselheiro de administração e de diretorias de estatais.



A Câmara aprovou, a toque de caixa, numa votação relâmpago, no dia 13.12.2022, sem discussão com a sociedade, por meio do Projeto de Lei No 2.896/2022, alterando a Lei das Estatais e facilitando, desta forma, as indicações de políticos. Essa flexibilização da Lei das Estatais, reduziu o prazo de 36 meses para 30 dias, para que pessoas ligadas a partidos ou campanhas políticas assumam cargos de direção em estatais federais ou empresas de economia mistas.



Com essa mudança, os indicados que tenham atuado numa estrutura decisória de partido político ou em um trabalho vinculado a campanha eleitoral, podem agora assumir cargos de alto escalão, numa empresa pública, apenas 30 , após ter se desligado das tarefas partidárias. Atualmente, a Lei das Estatais impede a indicação para cargos de presidente, diretor e conselheiro das estatais, as pessoas que tenham atuado nos últimos 36 meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral.



Além do referido PL retirar da Lei a menção aos 36 meses, também, incluiu dispositivo que prevê a não vedação a pessoa que tiver atuado em estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a campanha eleitoral, devendo comprovar o seu desligamento da atividade incompatível com antecedência mínima de 30 dias, em relação a posse como diretor junto a empresa pública ou sociedade de economia mista, bem como membros do Conselho de Administração. Essa alteração pavimenta o caminho para indicações/nomeações políticas para as estatais, que pode vir a beneficiar os novos governantes.



Considerando que o instituto da quarentena é instrumento de proteção às áreas sensíveis e estratégicas da administração pública e que seu propósito é restringir, por período determinado, o desempenho das atividades por pessoas que exerceram funções específicas e que terá, em função dos cargos, acesso as informações privilegiadas, é fundamental que se promova uma ampla e profunda discussão com a sociedade sobre a conveniência e a oportunidade da pretendida alteração legislativa, evitando que normas dessa importância sejam modificadas, abrindo caminho para indicações de natureza meramente política nessas estatais.







Conselheiro pelo IBGC e CEO da Sá Leitão Auditores e Consultores







