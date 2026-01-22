A- A+

MOBILIDADE Mudanças nas linhas de ônibus e bloqueio na Avenida Dantas Barreto entram em vigor; confira Paradas de ônibus provisórias foram instaladas para atender aos usuários durante a montagem do Camarote Oficial do Galo da Madrugada

As mudanças nas linhas de ônibus na Avenida Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife, passaram a valer nesta quinta-feira (22).

A pista leste da via está interditada para montagem do Camarote Oficial do Galo da Madrugada.



Ao todo, 16 linhas sofreram alterações na Avenida Dantas Barreto e no trecho entre a Praça da Independência e a Avenida Nossa Senhora do Carmo.



Inicialmente, as alterações temporárias, que afetam itinerários e pontos de parada, estavam previstas para começar na terça-feira (20), mas foram adiadas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM).

Na ocasião, o CTM alegou que a remarcação ocorreu porque a administração do Galo da Madrugada adiou a montagem da estrutura para a quarta-feira (21), por conta de um problema no caminhão que transporta os materiais do camarote. No entanto, a ação foi adiada pela segunda vez por "dificuldades logísticas".



Ônibus

Após o fechamento das vias pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) na manhã desta quinta-feira (22), as mudanças passam a afetar linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR).

Com a alteração, os coletivos deixaram de acessar a via e passam a circular pela Rua do Imperador, onde foram implantadas quatro paradas provisórias para atender aos usuários.

Paradas provisórias de ônibus atendem o Centro do Recife após alterações no trânsito da área. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Confira as linhas afetadas que deixarão de acessar temporariamente a pista Leste da Avenida Dantas Barreto:

513 (Córrego da Areia);

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);

622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711 (Alto do Pascoal);

712 (Alto Santa Terezinha – via PCR);

713 (Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714 (Alto José Bonifácio – via PCR);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

743 (Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

O novo trajeto passa a seguir pela Avenida Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, com conversão à direita na Rua do Imperador, retomando o percurso pela Avenida Nossa Senhora do Carmo e Avenida Martins de Barros, entre os bairros da Boa Vista, Santo Antônio e São José.

Paradas provisórias e mudanças nos pontos de embarque

Com a mudança de itinerário, foram definidas paradas provisórias na Rua do Imperador, distribuídas de acordo com cada linha atendida pelo CTM, no bairro de Santo Antônio.

Parada 01 (em frente à Igreja de São Francisco, no lado oposto ao Santander):

513 (Córrego da Areia)

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);

622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711 (Alto do Pascoal);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

746 (Alto do Capitão);

Parada 02 – seletiva 180212 (em frente ao imóvel nº 382, lado oposto ao Arquivo Público Estadual):

712 (Alto Santa Terezinha – via PCR);

713 (Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714 (Alto José Bonifácio – via PCR);

743 (Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Parada 03, localizada na Praça 17, atenderá as linhas:

513 (Córrego da Areia)

711 (Alto do Pascoal);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Parada 04 – seletiva 180211, próxima à Igreja do Divino Espírito Santo, será utilizada pelas linhas:

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);

622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

Paradas provisórias de ônibus atendem o Centro do Recife após alterações no trânsito da área. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Além disso, os usuários também poderão optar pelo PED seletivo 180448, localizado na Praça da República, em frente à Caixa Econômica Federal, como alternativa de embarque.

O Consórcio também orienta os usuários a ficarem atentos às sinalizações, comunicados nos ônibus e orientações dos agentes de fiscalização, além de programarem seus deslocamentos com antecedência durante o período de interdição.

Todas as mudanças têm caráter temporário e visam garantir a segurança viária e a organização do tráfego durante os preparativos do Carnaval 2026.

Veja também