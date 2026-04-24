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Mobilidade Serviços e eventos causam mudanças no trânsito do Recife neste fim de semana As mudanças acontecem por conta de serviços de saneamento e atividades culturais

O sábado (25) e o domingo (26) contarão com alterações no trânsito do Recife devido a serviços de saneamento e atividades culturais na Zona Sul e centro da capital.

As operações contarão com a presença de agentes e orientadores posicionados em pontos estratégicos para promover a segurança viária, monitoramento e fluidez no tráfego.

Entre os dias 24 e 26 de abril, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) dará continuidade à implementação da rede de esgoto na faixa direita da Avenida Domingo Ferreira, no trecho entre as ruas Pereira da Costa e Tomé Gibson, no bairro do Pina. A operação acontecerá durante o turno da noite.

Também entre o sábado (25) e o domingo (26), será realizada a obra do Pontilhão na Rua João Ivo da Silva, com início previsto para as 7h da manhã do sábado e encerramento às 17h do domingo. O desvio será realizado pela Rua Doná Maria Vieira, em seguida Estrada dos Remédios, até a Rua Padre Teófilo Tworz - seguindo o fluxo. A obra contará com o apoio de orientadores para garantir a fluidez no tráfego.

No sábado (25), das 9h às 15h, acontecerá o Viva o Centro, no bairro de Santo Antônio. Para esse evento, a Rua Duque de Caxias ficará fechada à circulação de veículos, tornando-se um espaço exclusivo para pedestres. Agentes de trânsito estarão presentes para garantir a organização.

Ainda no sábado (25), será realizada uma obra da Emlurb na Rua Gregório Júnior, das 8h às 16h. A drenagem será realizada no trecho entre a Rua Honório Correia e a Avenida Caxangá. Os condutores que estiverem na Rua Honório Correia deverão realizar o desvio pela Avenida General San Martin e seguir na Avenida Caxangá. Já os condutores que transitarem pela Rua Gregório Júnior, o desvio seguirá pela Rua Rondônia. A obra contará com a presença de agentes orientando o fluxo nas vias.

Já no domingo (26), será realizado o Samba na Rio, na Avenida Rio Verde, no bairro da UR-2 (Ibura), das 14h às 21h. Com expectativa de movimentação de público e atuação de equipes de trânsito para orientar motoristas e pedestres na área.

Ainda no domingo (26), acontece o Encontro de Amigos e Admiradores de Carros Antigos no bairro da Imbiribeira, das 12h às 18h. O evento terá interdição da Rua Engenheiro José Brandão no trecho na altura da Rua Pianista Isnar Mariano.

Em caso de dúvidas relacionadas às alterações ou mobilidade local, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

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