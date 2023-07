Muito além da estética: sobrepeso foi associado a 18 tipos de câncer, revela novo estudo

A- A+

Um novo estudo, publicado na revista científica Nature, feito com 2,6 milhões de pessoas, encontrou evidências que o sobrepeso e a obesidade durante o início da idade adulta, nas idades entre 18 e 40 anos, podem estar relacionados a 18 tipos diferentes de câncer.

As pesquisas anteriores apontavam para pelo menos 13 possibilidades cancerígenas. Porém, as descobertas mostraram que a leucemia, o linfoma não Hodgkin e o mieloma múltiplo, e para indivíduos que nunca fumaram, o risco de desenvolver a doença na cabeça, no pescoço na bexiga também estão associados com o peso em excesso.

"Os resultados do nosso estudo trazem uma reavaliação da carga de câncer associada ao sobrepeso e à obesidade, que atualmente provavelmente está subestimada" comenta um dos co-autores, o nutricionista Heinz Freisling, pesquisador da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc).

Para a pesquisa, iniciada em 2009 na região da Catalunha na Espanha, foram reunidos 2 milhões e seiscentos mil adultos e jovens adultos que não diagnosticados com câncer. Eles foram acompanhados pelos nove anos seguintes. No total, ao longo dos anos, foram mais de 200 mil novos diagnósticos de câncer dentre os participantes.

Com os dados coletados e as análises seguindo as pontuações do Índice de Massa Corporal (IMC), os autores da publicação chegaram à conclusão que pessoas com sobrepeso ou obesos no início da idade adulta até os 40 anos apresentavam muito mais chances de desenvolver a doença. Outro fator descoberto que também impacta no risco é a quantidade de tempo em que a pessoa permanece com os quilos a mais.

"Nossas próprias evidências mostram que manter um peso saudável ao longo da vida é uma das coisas mais importantes que as pessoas podem fazer para reduzir o risco de câncer, e a prevenção precoce na idade adulta é fundamental", alerta Panagiota Mitrou, diretor de Pesquisa, Política e Inovação do Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer.

Aumento da população com sobrepeso até 2035

Mais da metade da população mundial estará acima do peso ou obesa até 2035. Isso significa ter um índice de massa corporal (IMC) acima de 25 kg/m², para sobrepeso, e acima de 30, para obesidade. O alerta é da nova edição do Atlas da Obesidade no Mundo, de 2023, divulgada no início do mês pela Federação Mundial de Obesidade, uma aliança de grupos de saúde, científicos, de pesquisa e campanha. No Brasil, 4 em cada 10 adultos brasileiros serão obesos, segundo a nova edição do Atlas da Obesidade no Mundo.

Atualmente, cerca de 2,6 bilhões de pessoas, o que corresponde a 38% da população mundial, já estão com sobrepeso ou obesidade. Se a tendência se mantiver, em 12 anos, mais de 4 bilhões ou 51% da população terá seu peso classificado em uma dessas categorias.

