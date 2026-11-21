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Saúde Muito além do fim: cuidados palitivos aliviam sofrimentos e olham para famílias de pacientes Prática busca aliviar o sofrimento físico e emocional de pacientes com doenças graves e oferecer acolhimento também às famílias

Paliativo. No vocabulário cotidiano, a palavra é usada para descrever uma medida provisória, um alívio temporário, uma atitude que não resolve uma questão de forma definitiva. Na medicina, a palavra ganha nova dimensão, ainda mais acompanhada de outra: “cuidado”. Para além dos estigmas, os cuidados paliativos não são aplicados apenas aos pacientes terminais. A prática, em crescimento no estado de Pernambuco, é essencialmente uma ferramenta de atenuação para os mais diversos sofrimentos.

Os cuidados paliativos surgiram oficialmente na década de 1960, na Inglaterra. A criadora, Cicely Saunders, era médica, enfermeira, assistente de saúde e dedicou a vida ao desenvolvimento da prática de alívio de sofrimentos físicos, psicológicos, sociais e espirituais - ao que ela chamou de “dor total”. A palavra “paliativo”, inclusive, também nasceu na Europa. O termo vem do latim “pallium”, que denominava o manto usado pelos cavaleiros das Cruzadas, nos séculos XI e XII, para se proteger de uma tempestade.

Mirella Rebello, coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos do Imip. Foto: Douglas Lima/Cortesia

Dor total

“É um manto de proteção que a gente coloca sobre o paciente e a família para proteger do sofrimento que a doença traz. Às vezes, quando os estudantes perguntam para mim assim: 'Doutora, será que é paliativo?'. Eu digo: ‘Cabe o manto de proteção?’”, explica a Mirella Rebello, coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife.

A médica geriatra e paliativista conta que conheceu a prática em 2004, quando o conceito da Organização Mundial da Saúde (OMS) já definia os cuidados paliativos como uma forma de aliviar a dor total em caso de “doenças graves e potencialmente fatais”. Conceito esse de que a médica discorda.

“Mas e um diabético muito avançado ou um paciente amputado? Eu tenho uma residente que, logo que foi trabalhar num CAPS [Centro de Atenção Psicossocial], dizia: 'Eu aplico tanta coisa do cuidado paliativo lá e tem gente com doenças que não são potencialmente fatais'. O paciente não vai morrer de esquizofrenia, por exemplo, mas é um sofrimento gigantesco para ele, para a família. Então cabe botar um manto de proteção”, elucida.

Luiz Carlos Silva. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Seu Luiz

Há quatro anos, o porteiro noturno Luiz Carlos Silva, de 72 anos, sentiu fortes dores nos quadris e, antes que pudesse se preparar, recebeu um diagnóstico de câncer de próstata. Aproveitou as férias para fazer os exames e não voltou mais. Ligou para o patrão e deixou para trás o trabalho de 30 anos. “Eu trabalhava só e não estava mais aguentando. Aí pedi a ele para sair.”

Com a complicação no quadro, chegou a oportunidade de fazer o tratamento de cuidados paliativos de forma gratuita pelo Imip. “O tratamento que eu recebo aqui é ter medicação na hora certa, o antibiótico também na hora certa, através da sonda. Essa já é a terceira internação que eu faço aqui. Aqui as enfermeiras são 100%. São bem dedicadas aos pacientes, não deixam o paciente sofrer”, destaca o idoso, em um tratamento focado no controle da dor.

A drástica mudança na vida levou seu Luiz a estreitar ainda mais seus laços com a espiritualidade, uma das dimensões dos cuidados paliativos. “Me peguei muito com Deus mesmo para poder suportar. Porque não é fácil a pessoa ter o diagnóstico de câncer e ficar calmo, ficar quieto. A gente fica meio aperreado, mas com Deus na nossa frente, tudo vai bem”, sorri.

Maria Eunice Ribeiro. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Guarda-chuva

“É o medo da morte”, responde a psicóloga Maria Eunice Ribeiro, especialista em pacientes em cuidados paliativos, quando perguntada sobre a principal questão tratada no seu consultório, na Zona Norte do Recife. Eunice explica que, diante da tempestade das doenças enfrentadas pelos pacientes, os cuidados paliativos servem como um guarda-chuva. “Não vai evitar que você tenha alguns respingos, mas evita que você chegue encharcado no final desse percurso”, metaforiza.

Trabalhar o luto está no centro dos atendimentos de Eunice. A psicóloga explica que o luto não acontece apenas na concretude da morte, mas também nasce do momento em que o paciente recebe o diagnóstico, o chamado “luto antecipatório”.

“Esse luto antecipatório não é pra gente preparar ninguém para a morte, pelo contrário. Você pode ter uma doença metastática, por exemplo, mas você está vivo. Então é aquela vida que a gente vai trabalhar. Enquanto as pessoas acham que é uma abordagem para a morte, na verdade é para cuidar da vida”, pontua.

Com trabalho premiado recentemente na quinta edição do Seminário Internacional sobre Vulnerabilidade, Saúde, Segurança e Qualidade de Vida de Idosos, em Valdívia, no Chile, Eunice defende que a história de vida do paciente não pode ser substituída pela doença.

“É um erro não privilegiar a biografia, que é um ponto muito importante em cuidados paliativos. Esse paciente não pode ser reduzido apenas à doença que ele tem. A gente precisa privilegiar a história de vida que acontece ali. No momento em que a gente carrega essa trajetória apenas pela doença, se perde ali uma história.”

Gláucia Santos e o marido Charliton Santos. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Parceria

Juntos desde a adolescência, o casal Gláucia Santos, de 50 anos, e Charliton Santos, de 54, é uma prova viva de cuidado. Gláucia era vendedora em uma loja de móveis e eletrodomésticos, enquanto Charliton ganhava a vida como técnico de telefonia. Criaram dois filhos, que hoje já têm as próprias famílias e moram em Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife. Há um ano e nove meses, toda a história dessa família se transformou.

“É como se o chão tivesse saído dos nossos pés, porque até então a gente nunca imaginou que fosse passar por um problema assim, nem sequer no pesadelo da gente. A gente sempre via falar na televisão ou de alguém próximo a nós que tivesse essa doença, mas nunca assim, conosco”, revela.

Charliton desenvolveu um tumor no tálamo. Um tipo raro que, ao avançar, deixou o marido de Gláucia com dificuldades motoras graves e praticamente sem fala.

“A gente fez o tratamento, ele fez a radioterapia, fez a quimioterapia, porém ele teve que parar com a quimio por conta de uma complicação no fígado. Quando a gente levou os resultados aos médicos, eles falaram que a rádio não tinha dado muito resultado como eles esperavam, que só estacionou o crescimento [do tumor], mas não reduziu como eles esperavam e que não tinha mais tratamento para oferecer para ele. Foi quando eles conversaram comigo e com a minha filha sobre o tratamento paliativo”, relembra.

Com os profissionais da medicina paliativa do Imip, Gláucia aprendeu que, a partir daquele momento, tudo que ela poderia fazer era “tentar dar uma qualidade de vida, dignidade, diminuir a dor que aquela doença causa” no marido. “Eu tive que aprender a ser a fisioterapeuta dele, eu tive que aprender a ser a psicóloga dele, eu tive que aprender a ser a mãe dele, além de ser esposa, de ser companheira”, conta.

Família

Dentre os tratamentos que Charliton recebe nos cuidados paliativos estão a fonoaudiologia, a fisioterapia e a psicologia. “Os paliativos foram uma salvação em meio a tanta coisa ruim que está acontecendo na vida dele”, responde, mostrando alívio. Gláucia precisou deixar o emprego para se dedicar integralmente ao cuidado do companheiro. Com a intensa rotina de assistência, ela encontrou nos cuidados paliativos uma rede de apoio.

“Eles disseram que estão lá, não só para ajudar ele, mas para me ajudar também. Então, sempre quando eu vou para as consultas dele, eles procuram saber como é que eu estou, se estou precisando de algo, eles tentam também me ajudar”, diz Gláucia.

O manto, como diz a doutora Mirella, ou o guarda-chuva, como ilustra a psicóloga Eunice, também servem às famílias dos pacientes. “A família também está no foco do nosso cuidado”, afirma a Mirella. “A orientação, que às vezes, para o profissional, é uma ‘besteira’, para o cuidador, não é. A gente precisa detalhar as coisas para ele, como mexer em algum dispositivo, mas também como reconhecer o lugar de sofrimento”, completa.

Eunice destaca a “conspiração do silêncio” como um dos comportamentos mais comuns entre os familiares. “O que é? É você ficar: ‘Eu faço de conta que você não sabe de nada e você faz de conta que eu também não sei’. Então fica aquela situação meio misteriosa que atrapalha muito no tratamento”, esclarece.

Acesso

Um levantamento do Atlas dos Cuidados Paliativos no Brasil, publicação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), identificou 423 programas de cuidados paliativos em 2025, um aumento de 80,7% em relação aos 234 registrados em 2022. A ANCP ressalta, porém, que a diferença não representa necessariamente a criação de 189 novos serviços. A ampliação também reflete mudanças na metodologia, a formalização de iniciativas existentes e um mapeamento mais abrangente.

Mirella Rebello enxerga o estado de Pernambuco como um expoente na área. O setor de cuidados paliativos do Imip foi criado em 2009. Desde então, diversos hospitais do estado também inauguraram um setor especializado.

“Pernambuco já está bem avançado. Acho que pelo fato de a gente ter começado lá atrás e formado muita gente. A gente tem a residência de medicina paliativa com duas vagas por ano para médico e residência multiprofissional de cuidado paliativo que tem 10 áreas profissionais: enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo e terapeuta ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogo, odontólogo, farmacêutico, assistente social e educador físico”, detalha.

“É muito importante que isso avance no sentido de que outras formações também tenham acesso a essa condição de estudo, para que eles possam replicar isso em suas profissões”, complementa Eunice.

Direitos

As Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV) permitem que uma pessoa registre quais tratamentos médicos aceita ou recusa caso, no futuro, não consiga expressar sua vontade. Entre as decisões estão procedimentos como intubação e reanimação cardiopulmonar. Também é possível indicar alguém de confiança para tomar decisões em seu nome.



Em caso de pacientes em cuidados paliativos, a DAV se torna uma ferramenta para garantir suas vontades mesmo após o avanço da doença.



“Todas as pessoas têm direito ao planejamento de cuidados da saúde”, explica a advogada Maria Júlia Monteiro. Segundo ela, qualquer pessoa maior de 18 anos e em pleno exercício das faculdades mentais pode elaborar o documento, que tem validade jurídica e deve ser respeitado quando o paciente não puder manifestar suas escolhas. A formalização pode ser feita em cartório, por escritura pública.



“A elaboração dessa documentação tem plena validade jurídica e está amparada pelo Estatuto dos Direitos do Paciente, visando garantir a dignidade humana, o direito à saúde e ao exercício da vontade do indivíduo”, explica Maria Júlia.



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