Carnaval 2023 "Muito obrigada, Pernambuco. Eu amo este lugar", diz Juliette no Galo da Madrugada A ex-BBB é convidada do cantor pernambucano Romero Ferro, que comanda trio no bloco

A ex-BBB Juliette (@juliette) circula pelo camarote oficial do Galo da Madrugada, neste Sábado de Zé Pereira (18). Ela é convidada do cantor pernambucano Romero Ferro, que comanda trio no maior bloco de Carnaval do mundo.

Em entrevista no local, Juliette fez questão de dizer o quanto ama Pernambuco: “Tô muito feliz. Muito obrigada, Pernambuco. Eu amo este lugar. E hoje vai ser lindo, vai ficar marcado na nossa história pra sempre.

A cantora também interagiu com o Galo do The Masked Singer, que também curte o bloco no Recife.

