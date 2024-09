Mujica "cada dia dá um passo a mais" em direção à melhora, diz sua esposa

A- A+

O ex-presidente uruguaio José Mujica demonstra progressos em sua recuperação, duas semanas depois de uma cirurgia, e acompanha de perto a campanha para as eleições nacionais de outubro, afirmou sua esposa.

Lucía Topolansky declarou na noite de terça-feira que o ex-mandatário de 89 anos apresenta melhora após ter sido submetido a uma gastrostomia realizada no dia 7 de setembro devido à fibrose ocasionada pela radioterapia que recebeu até meados de junho, para tratar um câncer no esôfago.

"Eles deram a ele essa forma de se alimentar com sonda gástrica, é difícil se acostumar com isso, mas a cada dia ele dá um passo a mais", declarou Topolansky à imprensa.

"Tenho esperança que de pouco a pouco ele vá recuperando toda a força que perdeu", acrescentou, comemorando que já pode beber chá por via oral.

O ex-presidente, guerrilheiro que governou o Uruguai de 2010 a 2015, recebeu alta hospitalar no dia 13 de setembro e desde então está em sua chácara nos arredores de Montevidéu, onde mora com a esposa.

"Ficar conectado três vezes ao dia a um aparelho para que se alimentá não é fácil", e isso afeta seu humor, "mas de qualquer forma ele continua pensando nas coisas que precisam ser feitas na chácara", gosta de "cortar a alfafa" e está atento à atividade política, acompanhando os acontecimentos "pelo celular", disse Topolansky.

Mujica, um ex-guerrilheiro que passou 13 anos na prisão, a maior parte durante a última ditadura (1973-1985), é uma das figuras políticas mais populares do Uruguai. Seu herdeiro político, o candidato presidencial Yamandú Orsi, lidera as intenções de voto para as eleições de 27 de outubro.

Questionado se Mujica pretende votar, Topolansky, uma ex-guerrilheira que como ele ingressou na vida democrática posteriormente, exclamou: "Como ele pode não ir votar, mas é claro! Elementar", conta ela, afirmando que pensar o contrário "é não conhecê-lo".

