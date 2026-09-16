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SAÚDE Mukbang: qual é a quantidade máxima de comida que nosso corpo aguenta? O termo médico é chamado de perfuração gastrointestinal, que ocorre quando o estômago fica muito cheio e se rompe

A influenciadora chinesa Ganfan Yingying, de 24 anos, morreu no início de setembro após uma série de complicações de saúde. Ela sofreu uma parada cardíaca supostamente relacionada a níveis muito baixos de potássio no sangue.

Ela era conhecida por fazer vídeos de mukbang. Um fenômeno que surgiu na Coreia do Sul no fim dos anos 2000 e ganhou popularidade em plataformas como YouTube e TikTok. Além da quantidade de comida, o formato explora a interação com o público e, em alguns casos, os sons produzidos durante a mastigação, em vídeos associados ao ASMR.

Em sua última publicação, Yingying contou que havia sido hospitalizada e revelou que seu nível de potássio havia chegado a 2,3, abaixo da faixa considerada normal, entre 3,5 e 5,5. A substância é importante para o funcionamento dos músculos e do coração. Segundo a Cleveland Clinic, níveis muito baixos podem provocar fraqueza muscular, paralisia e arritmias cardíacas.

A influenciadora também afirmou que criadores de mukbang enfrentam pressão e desgaste físico para manter a produção de vídeos. "Embora ganhar dinheiro seja importante, a saúde deve sempre vir em primeiro lugar", escreveu.

Em algum momento da sua vida, você já comeu tanto que falou: “minha barriga vai explodir”. Uma das próximas vezes, talvez, que as pessoas falaram a frase será nas festas de final de ano. Porém, a frase, apesar de ser exagerada, pode ocorrer de fato. Segundo especialistas, o estômago realmente pode “explodir” de tanto comer.

O termo médico para estômago explodido é perfuração gastrointestinal, que ocorre quando o estômago fica muito cheio e se rompe. Forma-se um buraco que libera o conteúdo do estômago na cavidade abdominal, o que pode causar infecções, incluindo sepse mortal. O estômago médio contém cerca de um litro de comida, mas ele pode esticar-se um pouco mais podendo segurar até um pouco mais de 3 litros de alimento.

Segundo especialistas, a quantidade exata varia de pessoa para pessoa, porém, se a pessoa comer mais do que a capacidade que o estômago consegue aguentar, pode ocorrer essa ruptura e causar problemas graves à saúde.

Entretanto, a condição é extremamente rara. Isso porque o cérebro leva 20 minutos para registrar saciedade e plenitude. Quando o cérebro manda essa resposta, quer dizer que já nos alimentamos muito além da quantidade necessária para nos sentir satisfeitos.

Normalmente, segundo especialistas, este tipo de condição pode ocorrer com pessoas que tenham a doença genética rara, síndrome de Prader-Willi, em que os indivíduos têm um hipotálamo disfuncional, ou seja, o cérebro não regula com eficiência o apetite, resultando em uma fome constante e insaciável.

Quem sofre de Prader-Willi não terá o instinto de vomitar quando comer demais, como faria o corpo humano médio. O que torna o rompimento estomacal incomum, pois o reflexo de vômito da maioria das pessoas entra em ação quando o órgão está cheio.

Um menino de 17 anos com Prader-Willi morreu na véspera de Natal de 2015 ao romper o estômago ao comer demais na festa anual de sua família, informou a revista do The New York Times. E em 2003, “comer em excesso” foi apontado como a causa da ruptura do estômago de um homem de 49 anos, que o levou à morte.

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