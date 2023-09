Mulher acusa homem de importunação sexual dentro de ônibus na Região Metropolitana do Recife

A- A+

Uma mulher de 33 anos, que pediu para não ter a sua identidade revelada, registrou um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta quarta-feira (27). Ela diz ter presenciado episódios de importunação sexual dentro de um ônibus que cumpria o trajeto Rio Doce/Barra de Jangada, da empresa Borborema, na noite dessa terça-feira (26), por volta das 18h30.

“Peguei o ônibus em Boa Viagem, da linha Rio Doce/Barra de Jangada, e, duas paradas depois, ele subiu. Tava vestindo uma calça jeans e uma camisa, e tava todo sujo de tinta”, relatou de início.

Segundo ela, o homem estava com o zíper da calça aberto e sem cueca, de forma que seu pênis ficou à mostra. Ele teria tentado se esfregar nela, sentada no coletivo. “Estava sentada na cadeira e ele parou do meu lado, ficou querendo roçar em mim. Quando eu olhei, vi que o zíper da calça dele estava aberto e tava mostrando as partes”, detalhou.

Ela não foi o único alvo. “Quando olhei de novo, algumas meninas subiram e estavam passando do lado dele, e ele fingindo que estava mexendo na bolsa nas costas, fingindo que tava tirando a bolsa pras meninas passarem, porque o ônibus estava lotado, mas eu vi que ele tava passando a mão nas partes íntimas das meninas, tanto na bunda, como na parte da frente”, complementou.

Tentando se proteger, ela registrou a cena através de fotos e vídeos. As imagens foram conferidas pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Ela também tentou alertar uma outra mulher, para onde o homem se dirigiu ao perceber a movimentação da câmera.

“Tinha uma mulher na minha frente e comecei a olhar pra ela e ela falou para eu não ligar. Eu peguei meu celular e comecei a filmar, e não deixei ele se esfregar em mim. Ele viu que eu estava gravando e foi mais para trás. Virei para a moça que estava atrás e falei que ele estava com o zíper aberto e pegando nas partes das meninas, se esfregando em todo mundo”, disse.

“A mulher perguntou ‘Como assim?’ e um cara que estava com um fone de ouvido perguntou o que havia acontecido. Comecei então a falar mais alto que ele estava mostrando as partes dele e pegando nas meninas”, complementou.

Ela disse que conseguiu chamar atenção para a cena e que o homem deixou o coletivo próximo ao Shopping Guararapes. No entanto, se sentiu desamparada e com medo.

“As pessoas começaram a olhar pra mim, aí o cara logo em seguida desceu no ponto de ônibus. Uma mulher disse ‘Não fale não, moça, porque os homens vão bater e vão matar ele’. Uma outra disse que o zíper poderia estar quebrado. Meu sentimento foi de medo. Como ele tava com a bolsa, não sei se tava com uma faca, não sei se tava armado, não sei o real intuito dele. Fiquei muito constrangida, com medo, com nojo também. A gente fica muito vulnerável. A gente tá ali e acaba que às vezes não tem apoio de outras mulheres”, lamentou.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a empresa Borborema, mas não foi respondida até a publicação deste texto.

Veja também

Mordida Pastor-alemão de Biden volta a morder agente do serviço secreto