MUNDO Mulher acusa tripulação de barco de cobrir corpo morto de seu pai para manter festa da espuma Peter Colville, que tinha 60 anos, doi encontrado quando já estava de bruços e inconsciente na água

Um britânica afirma que seu pai morreu durante um passeio de barco na Turquia e teve o corpo coberto por uma toalha para que a festa fosse retomada. O caso ocorreu em 27 de julho, mas só foi divulgado pela família na quarta da semana passada, 24.

Peter Colville, que tinha 60 anos, chegou a Turquia em 20 de julho, acompanhado de 10 parentes, disse uma das filhas dele, Nakita Colville, de 27 anos, em entrevista ao jornal The Sun.

No dia da morte de Peter, a família embarcou no Legend Big Kral, que fazia pausas em alguns pontos para que os turistas mergulhassem. Na segunda parada, o homem desceu para nadar na Praia de Cleópatra.

Após ouvir alguns pedido de socorro, Nakita percebeu seu pai estava de bruços e inconsciente na água. Um dos passageiros chegou a fazer massagem cardíaca em Peter, enquanto os funcionários apenas olhavam, sem tomar nenhuma atitude.

A mulher disse que um barman afirmou que o pai dela já estava morto. Nesse momento, outras pessoas da equipe se aproximaram e colocaram uma toalha sobre o corpo de Peter, para que a festa fosse retomada.

"Estávamos vivendo os piores momentos das nossas vidas, mas assim que fomos retirados, a tripulação simplesmente pediu desculpas aos convidados porque a festa da espuma estava atrasada, me disseram", afirmou Nakita. A guarda costeira da região foi acionada e levou o homem para o hospital, onde a morte foi confirmada.

A Big Kral Pirate Boats, responsável pela embarcação, não respondeu à tentativa de contato do The Sun.

A jovem disse que a família não culpa a empresa pela morte de Peter, no entanto, ela acredita que ele pudesse ter sido salvo e que a forma como a situação foi conduzia foi "horrível". Nakita também disse que, até onde ela sabia, o pai era saudável.

O corpo de Peter passou por exames na Turquia e no Reino Unido, mas a causa da morte ainda não foi determinada. As investigações estão em andamento.

