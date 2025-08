A- A+

BRASIL Mulher agredida com 61 socos: "As cicatrizes só deverão passar totalmente um ano depois da cirurgia" Especialistas falam sobre procedimento cirúrgico que pode reconstruir ossos fraturados

Juliana Garcia teve o rosto desfigurado após ser brutalmente agredida pelo ex-parceiro, Igor Eduardo Pereira Cabral, que desferiu 61 socos. A mulher de 35 anos sofreu fraturas nos ossos do nariz, da mandíbula, do globo ocular do lado esquerdo, da base superior do maxilar e da bochecha. O caso aconteceu dentro de um elevador, em Natal, no Rio Grande do Norte.

A cirurgia de reconstrução facial de Juliana, que aconteceria na última terça-feira (29), precisou ser adiada devido a um edema nome médico para um inchaço causado por acúmulo de líquido.

O cirurgião plástico Eduardo Pantoja, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e especialista em cirurgias reparadoras da face, explica que a principal função da reconstrução facial é ajudar a colocar os ossos fraturados no lugar.

O procedimento cirúrgico começa com a realização de incisões planejadas estrategicamente, geralmente dentro da boca ou em áreas discretas da face, para que as cicatrizes fiquem ocultas. Por meio desses acessos, o cirurgião identifica e expõe os locais das fraturas esclarece.





Então, segundo o cirurgião plástico Fabio Nahas, professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e ex-vice-presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética (ISAPS), podem ser utilizadas mini placas ou parafusos de titânio para manter os ossos no lugar.

Também podemos reconstruir parte da pele e dos músculos que foram rompidos devido à agressão explica.

Nahas destaca que, normalmente, a consolidação completa dos ossos, ou seja, o processo de cura de um osso fraturado após as partes quebradas serem reunidas, leva de 1 a 3 meses. Mas o tempo de recuperação completa pode variar.

As cicatrizes só deverão passar totalmente um ano depois da cirurgia. Já a recuperação total, que envolve os aspectos estéticos e emocionais, pode levar muito mais tempo. É um caso delicado por conta do nível de agressão afirma.

Pantoja também aponta que podem ser necessárias novas cirurgias além da reconstrução.

Em muitos casos, são necessárias intervenções complementares para preservar funções importantes, como visão, mastigação, respiração e a própria expressão facial conclui.

