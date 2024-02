Mulher agride e ameaça casal gay durante compras em padaria de SP; veja o vídeo

A- A+

Divulgado nas redes sociais, um vídeo gravado por frequentadores de uma padaria do bairro de Santa Cecília, em São Paulo, mostra o momento em que uma mulher, que não teve sua identidade revelada, agride um casal gay dentro do estabelecimento comercial. O caso ocorreu no último sábado (3).

Nas imagens, é possível observar o momento em que a mulher agride o engenheiro civil Adrian Grasson Filho, de 32 anos, que estava no local acompanhado pelo namorado.

Antes da agressão física, a mulher proferiu diversos xingamentos contra o casal, que também foram registrados em vídeo.

“Sou mais mulher do que você. Eu sou mais macho que você. Tirei sangue seu, foi pouco. E os valores estão sendo invertidos. Eu sou de família tradicional. Eu tenho educação”, gritou a mulher.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelas vítimas, a discussão teria iniciado depois que a mulher, que estava em pé no local, se recusou a sair de uma das vagas de estacionamento do estabelecimento comercial.

Ao ser retirada do estacionamento, a mulher teria retornado para empurrar o retrovisor do veículo do motorista e gritar "viado folgado". Em seguida, ela também teria jogado um cone contra as vítimas.

As agressões continuaram dentro do estabelecimento, apesar da intervenção de alguns funcionários e de outros frequentadores do local. Além disso, a mulher também ameaçou o casal afirmando que tinha uma arma no carro para "resolver a situação".

O caso foi registrado pela Polícia Civil de São Paulo como preconceito de raça ou de cor e lesão corporal. Nesta quarta-feira (7), a mulher foi identificada e intimada a prestar depoimento.



