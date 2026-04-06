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Saúde Mulher alérgica à água diz sentir dores intensas ao tomar banho; entenda o problema A urticária aquagênica causa erupções cutâneas vermelha e elevadas, que provocam coceira

Em um relato nas redes sociais, Chelsea, que não revelou seu sobrenome, chamou a atenção após revelar que convive com a alergia à água. Segundo a britânica de 24 anos, na sua rotina é preciso evitar até mesmo suor e lágrimas, pois ela sente dores intensas ao menor contato com a água.

Chelsea afirma ter percebido que precisava procurar um médico após completar 13 anos. E, tempos depois, foi diagnosticada com urticária aquagênica.

— Tenho que tomar muitas precauções no dia a dia. Até chorar pode causar uma reação. Quando chove, tenho que ter muito cuidado e, na maioria das vezes, evito sair porque a chuva na minha pele causa uma reação alérgica. Isso pode ser difícil para quem mora no Reino Unido — afirma, em entrevista ao DailyMail.

A alergia à água é uma condição médica real, com relatos de caso que datam o final do século XX. Cientificamente ela é nomeada como urticária aquagênica. Urticária é o termo médico utilizado para descrever uma erupção cutânea vermelha e elevada, que provoca coceira. Especialistas acreditam que essa reação alérgica surge de uma resposta imunológica anormal desencadeada pela interação da água com a pele.

De acordo com os professores Samuel J. Branco e Philippe B. Wilson, da Universidade Nottingham Trent, na Inglaterra, foi identificado um gene ligado à capacidade da pele de repelir o líquido.

"O gene FABP5 é crucial para a função da barreira cutânea. Mutações neste gene prejudicam a capacidade da pele de repelir água, ativando uma resposta inflamatória. Pense no seu sistema imunológico como um guardião vigilante, sempre alerta contra invasores. Na urticária aquagênica, a água de alguma forma desencadeia uma resposta de alarme. Isso leva à liberação de substâncias como a histamina, causando urticária, vergões e coceira", escrevem em um artigo para o The Conversation.

Além da questão genética, fatores ambientais, como alterações hormonais ou exposição a produtos químicos, podem influenciar diretamente na gravidade da condição.

"A raridade da alergia à água aumenta a sua mística. Apesar da sua obscuridade, a doença deixa uma marca indelével nas pessoas afetadas, moldando as suas experiências de forma profunda e inesperada. As estimativas atuais sugerem que menos de 100 casos foram notificados em todo o mundo. Isso ressalta seu status como uma das formas mais raras de colmeia", comentam os pesquisadores.

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