A- A+

ATENDIMENTO Mulher arremessada de brinquedo do Mirabilandia será transferida para hospital particular Professora de inglês estava internada no Hospital da Restauração desde o dia do acidente

Após 11 dias de internação no Hospital da Restauração, a professora de inglês Dávine Muniz, que foi arremessada de brinquedo do Mirabilandia, será transferida para um hospital particular nesta terça-feira (3).

A transferência só foi autorizada depois que a família da vítima entrou com uma ação judicial para garantir o atendimento particular. Na segunda-feira (2), o parque de diversões recebeu uma intimação judicial para que o procedimento fosse realizado em até 24 horas.

De acordo com o primo de Dávine, Ricardo Lima, os processos necessários para a transferência já estão sendo realizados. Por meio de nota enviada no início da tarde, o Mirabilandia informou que a mulher será transferida para o Hospital São Marcos, que “já está autorizado a adotar as providências necessárias para tal fim”.

A professora, que sofreu com traumatismo cranioencefálico e fraturas nos membros superiores, foi estabilizada para transferência na última sexta-feira. Segundo Ricardo, a transferência deveria ter sido realizada naquele dia. No entanto, o procedimento foi negado pelo parque.

“Depois que ela ficou apta para ser transferida, entrei em contato com o representante e ele confirmou que estava tudo ok. Mas, quando o hospital entrou em contato, ele falou que não ia autorizar a transferência e que ela estava muito bem assistida no Hospital da Restauração”, afirmou.

Nesta terça, Dávine teve o tratamento por sedativos suspenso. De acordo com o irmão da jovem, Dustin Muniz, a professora já responde a estímulos externos e a expectativa da família é de que "ela acorde a qualquer momento".

Veja também

SAÚDE Fiocruz manifesta preocupação quanto à aprovação do PL do Veneno