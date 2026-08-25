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Test-Drive Recife: mulher atropela uma pessoa e bate em carros durante test-drive com BYD; vítima está na UTI O caso aconteceu na Viasul BYD, na última quinta-feira (25)

Uma mulher atropelou uma pessoa e bateu em cerca de dez carros durante um test-drive dentro de um veículo BYD na Viasul BYD, localizada no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife.

O caso aconteceu na última quinta-feira (20) e deixou uma mulher hospitalizada em estado grave, na UTI.

A vítima está internada no Hospital Português desde o dia do acidente, teve fraturas com hemorragia interna e vai passar por cirurgia na região da bacia nesta terça-feira (25).

Segundo o esposo, que preferiu não ter identidade revelada, a demora para a realização da cirurgia foi em decorrência da hemorragia interna causada pelo impacto do veículo.

Nos últimos dias, houve pedido por doação de sangue, porém a demanda foi atendida durante a internação.

O casal estava na concessionária para adquirir um veículo. No momento do acidente, eles aguardavam as chaves do carro.

Uma médica que estava no local prestou os primeiros socorros e, na sequência, a mulher recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo conduzida à unidade hospitalar.

O acidente

Os vídeos gravados pela corretora de imóveis Byanca Leal começaram a ser compartilhados nas redes sociais nesta terça-feira (25).

De acordo com a corretora, que aguardava para fazer um test-drive no local, a motorista perdeu o controle do carro e atingiu veículos de clientes e da loja.

"Foi muito rápido. O carro veio em alta velocidade batendo em tudo, acho que ela [a motorista] trocou freio por acelerador", disse Byanca Leal em contato com a Folha de Pernambuco.

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou Viasul BYD para abordar o caso, mas não obteve retorno até o momento.

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