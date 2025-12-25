A- A+

FEMINICÍDIO Mulher atropelada e arrastada em São Paulo morre após nova cirurgia Douglas Alves da Silva, de 26 anos, apontado pela Polícia Civil como responsável pelo crime, virou réu por tentativa de homicídio e feminicídio

Tainara Souza Santos, de 31 anos, que foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na zona norte de São Paulo, morreu na noite desta quarta-feira, 24, véspera de natal.

"É com muita dor que venho avisar que nossa guerreirinha, a Tay, nos deixou. Descansou", comunicou Lúcia Aparecida Silva, mãe da vítima, nas redes sociais. "É uma dor enorme, mas acabou o sofrimento. E agora é pedir por justiça", finalizou.

O escritório de advocacia que representava a família no caso confirmou que a vítima morreu por volta das 19 horas. "Tainara não resistiu aos ferimentos causados pela brutalidade praticada contra ela no dia 29 de novembro de 2025", aponta comunicado da Wilson Zaska Advocacia Criminal.



Tainara havia passado por uma nova cirurgia de amputação na segunda-feira, 22, na região da coxa. Também havia sido submetida a uma traqueostomia para retirada do tubo respiratório e uma cirurgia plástica de reparação. Sobre esses procedimentos, a mãe havia dito que eram os mais desafiadores, segundo os médicos.

O atropelamento aconteceu em 29 de novembro. A mulher foi socorrida por testemunhas e encaminhada ao hospital em estado grave. Em decorrência dos ferimentos, ela teve que amputar as duas pernas.

Douglas Alves da Silva, de 26 anos, apontado pela Polícia Civil como responsável pelo crime, virou réu por tentativa de homicídio e feminicídio.

De acordo com as investigações e com advogados que acompanham o caso, Douglas teria mantido um relacionamento anterior com a vítima e, ao vê-la com outro homem em um bar, avançou com o veículo contra ela.

A defesa tem afirmado que ele é réu confesso, mas nega envolvimento com Tainara.

