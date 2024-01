A- A+

MUNDO Mulher australiana é autorizada a obter sêmen de seu falecido marido Após a morte do marido, em 17 de dezembro, a mulher pediu ao necrotério do hospital para obter e preservar o esperma dele

Uma mulher australiana de 62 anos poderá obter o sêmen do seu falecido marido depois de convencer um juiz de que o casal planejava ter um filho antes da morte do homem.

Documentos judiciais divulgados nesta quarta-feira revelaram que o casal começou a pensar em engravidar após a morte do filho de 31 anos, em um acidente de carro, em 2019. Seis anos antes, uma outra filha do casal, de 29 anos, morrera afogada durante uma pescaria.

Após a morte do marido, em 17 de dezembro, a mulher pediu ao necrotério do hospital para obter e preservar o esperma dele, o que não foi feito. Ela, então, solicitou uma ordem urgente do Supremo Tribunal da Austrália Ocidental.

A juíza Fiona Seaward concordou com a coleta do esperma, embora tenha esclarecido que seria necessária outra ordem judicial antes que ele pudesse ser usado para fertilização.

