POLÍCIA Mulher é baleada em casa em Igarassu; motivo seria dívida de ex-marido, diz PM Apesar de afirmar que não mantinha mais o relacionamento, mulher foi baleada

Uma mulher de 51 anos foi baleada na sua residência, no bairro de Cruz de Rebouças, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite do último domingo (31).

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, acionada por meio do 26º Batalhão, a vítima estava no portão da casa quando surgiu uma outra mulher acompanhada de um homem, ambos em uma moto.

Essa mulher estaria cobrando uma dívida de R$ 2 mil do ex-marido da vítima, segundo a polícia.

"Mesmo explicando que não mantinha o relacionamento, o homem disparou contra ela, atingindo o rosto e as costas", afirmou a Polícia Militar, acrescentando que a mulher foi socorrida por populares.

A Polícia Civil de Pernambuco, que registrou o caso na Delegacia de Homicídios de Paulista nessa segunda-feira (1º), disse que a mulher foi posteriormente levada para um hospital.

"As investigações seguem até elucidação do caso", completou a corporação. Não há atualizações sobre o estado de saúde dela.

