CRIME Mulher baleada pelo marido no Recife narra cenas de terror: "Falou que ia atrás da minha filha" Suspeito, identificado como Carlos Dias do Nascimento, foi preso em flagrante. Polícia Civil segue investigando o caso

A mulher que foi baleada na cabeça pelo companheiro em um apartamento no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, no domingo (1°), deu detalhes sobre os momentos de terror que viveu.

Segundo a vítima, ela foi surpreendida pelo homem, de 57 anos, que começou a ficar agressivo e a atirar nela sem motivo aparente, na frente da própria filha. A menor, inclusive, também teria sido ameaçada de morte.

A mulher, que de acordo com a polícia tem 30 anos, foi socorrida para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife, onde permanece internada até agora. O estado de saúde dela não foi divulgado pela unidade médica.

Já o homem, identificado como Carlos Dias do Nascimento pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), foi preso em flagrante. De acordo com a vítima, ela estava em casa dormindo quando o suspeito chegou iniciando as ameaças.

"Quando eu acordo, já acordo com ele dentro do quarto falando um monte de coisa aleatória. Eu falei que a gente podia se separar por causa da bebida dele", relatou, em depoimento à TV Guararapes.

Nesse momento, ela chamou a filha para o quarto, onde as duas ficaram com a porta aberta assistindo a vídeos em uma rede social. Pouco tempo depois, o homem entrou no recinto novamente, desta vez com uma arma.

"Ele vem para o quarto com uma arma. Fiz até um vídeo disso e mandei para o filho dele na mesma hora", relatou a vítima.

Momentos de terror

Ao vê-lo se aproximando com a arma, a mulher pediu que a filha saísse do quarto. Ela então foi tomar um banho, como fazia todas as noites, mas, quando voltou, as ameaças pioraram.

"Ele falou: ‘Agora a gente vai acabar com a nossa vida’. Eu achei que ele estivesse brincando. Ele disse que estava me vendo dormir, que eu estava cada dia mais bonita. Disse: 'Você com 27 anos vai querer o quê comigo daqui uns dias?'. Eu fiz brincadeiras pessoais e nessa hora ele disse 'saia agora e se ajoelhe no chão que eu vou acabar com a sua vida'", relatou.

Foi nesse momento que os tiros começaram. "Eu achei que fosse brincadeira, e então ele deu o primeiro disparo. Foi na minha testa, mas a arma falhou. Só fez estourar a pólvora. Achei que estava baleada já, mas corri para o banheiro. Ele deu o segundo tiro, tem até a marca na parede", disse.

Quando a vítima se trancou no banheiro, o homem ameaçou a filha dela, que estava em outro cômodo.

"Quando ele falou que ia atrás da minha filha, eu saí do banheiro e fui para cima dele. Mesmo ele com uma arma na mão, eu fui tentar imobilizar. Minha filha não queria sair, ficou na porta do quarto, e eu gritei para ela descer e pedir ajuda. Eu não sei se ela ia aguentar o que eu aguentei", afirmou.

Lesões

A vítima conta que o homem deu um tiro no seu rosto e depois outro, que a atingiu na perna. "Eu comecei a sangrar, sangrar e sangrar. E ele continuou com a arma na minha testa", disse.

Nesse momento, a vítima começou a implorar pela própria vida. O homem então viu a oportunidade e tentou combinar uma versão dos fatos para tentar escapar do crime. "Ele perguntou se der tudo certo, a gente tenta fazer essa história parecer que foi você, você vai voltar comigo?", relatou.

A mulher, vendo que aquela poderia ser a única chance de sair da situação viva, concordou. "Eu falei: ‘Eu volto, só faça me ajudar, por favor, senão eu vou morrer. Aí ele disse que ia me ajudar. Eu estava morrendo", contou, emocionada.

Os dois então saíram do apartamento em busca de ajuda. O engenheiro continuava dizendo à vítima o que ela deveria fazer. Na primeira oportunidade que teve, no entanto, ela pediu ajuda a um porteiro e outro rapaz do prédio. "Se eu ficasse ali, ele terminava de fazer o que queria”, finalizou.

Prisão

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a prisão preventiva já foi confirmada, e ele foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), foram apreendidos com ele "um revólver 357, duas pistolas, uma carabina 9 mm e um aparelho celular". A investigação continua a cargo da Polícia Civil.

Onde buscar ajuda em casos de violência?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

