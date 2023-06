Mulher branca é presa nos EUA quatro dias após matar vizinha negra

A- A+

Uma mulher branca foi presa, nesta quarta-feira (7), na Flórida, sudeste dos Estados Unidos, quatro dias depois de atirar através de sua porta e matar uma mulher negra em uma briga de vizinhos, informou a polícia.

Susan Lorincz, de 58 anos, foi detida sob a acusação de homicídio culposo pela morte de Ajike Owens, de 35 anos e mãe de quatro filhos, disse, em nota, o gabinete do xerife do condado de Marion.

A acusada pode pegar uma pena de 30 anos de prisão.

O incidente ocorreu em um complexo residencial na cidade de Ocala. Segundo as autoridades, Lorincz se irritou com os filhos de Owens, que brincavam perto de sua casa. Outro vizinho contou ter ouvido Lorincz gritando com as crianças.

"Durante essa discussão, Lorincz jogou um patim no filho de 10 anos de Owens, acertando seu dedo do pé", indicou o informe policial.

"Depois disso, quando o menino e seu irmão de 12 anos foram falar com Lorincz, ela abriu a porta e bateu neles com um guarda-chuva", acrescentou o gabinete.

A mãe das crianças foi, então, à casa de Lorincz com seu filho de 10 anos e exigiu que ela saísse.

"Em seguida, Lorincz fez um disparo através da porta, atingindo Owens na parte superior do tórax", de acordo com a polícia.

Segundo o gabinete do xerife, Lorincz afirmou que Owens estava tentando derrubar sua porta e que agiu de acordo com a lei da Flórida de "defesa da propriedade".

Devido a essa polêmica lei, Susan Lorincz demorou a ser presa, mas agora ela é alvo de várias acusações, entre elas a de homicídio com arma de fogo.

Segundo o advogado de direitos civis Ben Crump, Lorincz fez "insultos raciais" às crianças antes de atirar na mãe delas.

Veja também

Estados Unidos Aeroporto de Nova York interrompe voos por fumaça vinda de incêndios no Canadá