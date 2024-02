A- A+

PELE Mulher cauteriza sinal que a estava incomodando no nariz e descobre que era um sarcoma Juliana Vilela diz que o processo abalou sua autoestima e confiança e que durante o tratamento não sentia vontade de sair de casa em razão do machucado em seu rosto

A empreendedora Juliana Vilela tomou um verdadeiro susto no final de 2023 quando surgiu uma pequena mancha no centro de seu nariz. Ela se incomodou e procurou um dermatologista para retirar aquele sinal. A especialista resolveu cauterizar o local, mas o procedimento deu errado.

“Depois que fiz o procedimento, ele nunca mais cicatrizou. Estava super feio, no meio do sinal havia uma ferida. Procurei vários médicos e a opinião que mais convergia entre eles era de que a dermatologista havia utilizado uma potência muito alta para a cauterização e queimou a mancha. Por este motivo estava demorando para cicatrizar”, diz a jovem em vídeos postados no TikTok.

@juliana.lvilela Respondendo a @Beatriz Neres Nao sei se expliquei direitinho mas é isso som original - Vilela ju

Não satisfeita com a opinião dos médicos, Juliana procurou outros especialistas e encontrou com oncologistas que pediram para ela fazer uma biópsia. “Isso me abalou muito. Fiquei dependente de maquiagem, não consigo sair de casa sem esconder ou tapar o machucado. Não sinto mais vontade de sair”, disse.

O resultado da biópsia saiu algumas semanas depois: sarcoma, que são tumores malignos raros que, na maioria dos casos, têm origem nas células que formam as chamadas partes moles do corpo, como músculos, gordura, tendões, ligamentos, vasos sanguíneos e nervos periféricos.

A jovem precisou fazer uma cirurgia no nariz para retirar todo o câncer. Apesar do susto, ela recebeu alta hospitalar no mesmo dia da cirurgia e está em casa se recuperando.

@juliana.lvilela Respondendo a @Jhe Sarcoma! Depois passo e conto um pouco mais dos detalhes. Por enquanto estou ficando um pouco afastada das redes som original - Isadora Pompeo

