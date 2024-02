A- A+

ALERGIA Mulher com alergia à água explica como faz para tomar banho Processo envolve preparação com antialérgicos, permanência de menos de 5 minutos no chuveiro e uso de loções para conter as irritações

Embora a água seja uma substância essencial para a vida, existem casos raros de pessoas que desenvolvem uma alergia ao líquido. As estimativas apontam que a chamada urticária aquagênica atinja cerca de 1 a cada 230 milhões de pessoas no mundo, que sofrem com o aparecimento de coceira, manchas vermelhas e irritação na pele (urticária) ao entrarem em contato com a água.

Em casos mais graves, a exposição prolongada ou em alta quantidade podem levar até mesmo a um risco de choque anafilático, reação alérgica extrema que deixa o indivíduo sem conseguir respirar. Nas redes, os relatos de pacientes que convivem com o diagnóstico costumam chamar a atenção, compartilhando como é o dia a dia precisando evitar mesmo as próprias lágrimas e o suor.

Recentemente, um desses relatos viralizou no TikTok ao responder uma dúvida comum entre as pessoas que passam a conhecer a alergia: como os pacientes tomam banho? No vídeo, que já acumula mais de 650 mil visualizações, a influenciadora Kimberlee Mills falou sobre como entrar no chuveiro é “uma das experiências mais desconfortáveis” de seu dia a dia.

"Eu preciso me limitar em relação à água, não posso entrar em contato por mais de 5 minutos. Qualquer duração mais longa pode me colocar em risco de um choque anafilático. (...) Antes de eu entrar no chuveiro, existe um processo. Eu preciso tomar antialérgicos, que ajudam a retardar o processo (da reação alérgica)" conta.

Ela explica que os medicamentos não interrompem a coceira, a sensação de queimação e a urticária, mas permitem o contato por um tempo um pouco maior com a água. Ainda assim, o banho precisa ser rápido:

"Por volta dos três, quatro minutos no chuveiro, minha pele começa a formigar e é isso que me avisa que é a hora de sair."

Porém, ao deixar o chuveiro, a alergia não para. Kimberlee conta que, logo depois da exposição à água, começa a pior parte do banho. Isso porque as manchas vermelhas que incomodam surgem por todo o corpo.

"Quando saio do banho, é quando a diversão começa (brinca). Porque neste momento meu corpo está coçando, está queimando e coberto de urticária. Nesse processo, aplico loções para coceira, sprays para coceira, só para ajudar a resfriar meu corpo" diz no vídeo.

Embora realize esse processo de forma rotineira, ele não se torna mais fácil. A influenciadora conta que todo o passo a passo pode chegar a demorar duas horas e levar a sintomas mais graves da reação alérgica, como dores de cabeça:

"Todo esse processo pode durar de uma a duas horas. Isso me dá enxaquecas, às vezes fico com febre e é apenas uma das experiências mais desconfortáveis."

