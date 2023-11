A- A+

SAÚDE Mulher com útero duplo descobre estar grávida em ambos, e caso chama atenção por raridade A americana Kelsey Hatcher, 32, disse ter descoberto malformação aos 17 anos; possibilidade de gestação 'dupla', no entanto, era remota

Uma mulher do Alabama, nos Estados Unidos, nasceu com dois úteros — e agora está grávida de gêmeos, que estão alojados em cada uma de suas cavidades uterinas, conforme divulgado pelo canal local WVTM 13. Kelsey Hatcher, 32, contou a sua história nas redes sociais. Ela afirmou que desde os 17 anos sabe que possui um útero didelfo, ou seja, duplo.

O que é o útero duplo?

De acordo com a Mayo Clinic, organização americana sem fins lucrativos, um útero didelfo é definido como uma malformação uterina rara que ocorre ainda durante o desenvolvimento de um feto do sexo feminino. Nessa fase, o útero começa como dois pequenos "tubos". Depois, eles se unem e formam o órgão. No entanto, é possível que esses tubos não se unam completamente, e dois úteros são desenvolvidos.

Quão raro é?

Em entrevista ao WVTM 13, o médico Richard Davis, especialista em gestações de alto risco, afirmou que apenas 0,3% das mulheres nascem com esta malformação. Já Shweta Patel, que acompanha o caso de Kelsey, pontuou que a gravidez dela é "muito rara", e que profissionais conseguem passar "uma carreira inteira sem ver nada parecido com isso", motivo pelo qual a gestação dela será tema de um estudo de caso.

Ainda segundo Shweta Patel, "o mais provável é que os espermatozoides tenham subido para cada útero, e que a fertilização tenha ocorrido separadamente". Um útero duplo, segundo especialistas ouvidos pela ABC, está frequentemente associado a um alto risco de complicações. Kelsey, no entanto, já é mãe de três crianças, e seus primeiros filhos nasceram saudáveis e em fim de gestação.



Foi durante um ultrassom de rotina realizado em maio que Kelsey, que já é mãe de três crianças, descobriu não só que estava grávida de gêmeos, mas que cada feto estava em um útero diferente. Nas redes sociais, ela afirmou ter ficado "maravilhada" e que, com o marido, Caleb, "riu muito". Ela disse, ainda, que os médicos lhe informaram que havia uma possibilidade em 50 milhões de este tipo de caso ocorrer.

Não é a primeira vez

O caso mais conhecido ocorreu em Bangladesh, em 2019, quando Arifa Sultana, então com 20 anos, deu à luz a dois bebês saudáveis com 26 dias de intervalo. Kelsey, por sua vez, espera poder ter os dois bebês naturalmente na data prevista para o parto, que é o dia de Natal.

