Mulher condenada por parto criminalizado recupera liberdade em El Salvador

Uma salvadorenha condenada a 30 anos de prisão pela morte de sua recém-nascida foi libertada após quase oito anos presa, depois de uma revisão da pena, anunciou nesta quarta-feira (17) uma organização feminista que denunciou o caso como uma criminalização do parto.

Lilian, que prefere ser identificada apenas por esse nome, foi solta em dezembro e participou de uma coletiva de imprensa nesta quarta, acompanhada de ativistas do Grupo Cidadão pela Descriminalização do Aborto.

Segundo a organização, Lilian era a última mulher que permanecia na prisão das 73 condenadas por abortos ou emergências obstétricas, acusadas pelo crime de "homicídio agravado".

Em 2015, Lilian deu à luz em um hospital público de Santa Ana, oeste de El Salvador, mas sua bebê apresentou algumas complicações e foi levada para uma incubadora, onde morreu após 72 horas, relatou à AFP a advogada Abigail Cortez.

Segundo a defesa, o hospital cometeu "negligência" no cuidado da criança, mas para evitar sua responsabilidade, acusou Lilian de "abandono e desamparo".

A promotoria apresentou a acusação de "homicídio agravado", pela qual foi condenada a 30 anos na cadeia. Em 2023, porém, um tribunal revisou a pena e ordenou sua libertação.

"Estamos muito felizes por encerrar um ciclo", declarou Mariana Moisa, coordenadora do Grupo Cidadão, ao encerrar a chamada campanha "As 17 e mais", iniciada em 2014 com o apoio da "solidariedade" internacional.